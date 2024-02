Chci se učit česky, rád testuju speciality, říká španělský kouč basketbalistů

V pátek s národním týmem vstoupil do kvalifikace o postup na EuroBasket v roce 2025, v Pireu čelil silnému Řecku a přivezl porážku 64:72. V pondělí ho v Pardubicích čeká domácí premiéra v ostrém soutěžním zápase, Češi vyzvou Velkou Británii. A tak se na 46letého sympaťáka s brýlemi poprvé zaměří výraznější pozornost.

Co jste zatím vypozoroval o české kultuře?

Do Česka sice jezdím často, ale nemám moc času, protože jsem většinou na basketbale. Každopádně se snažím zemi prozkoumávat, třeba historické centrum Prahy. Chci si povídat s místními lidmi a poznávat je, beru to i jako svou povinnost.

Z češtiny už jste něco pochytil?

Zatím znám jen sprostá slova, protože hodně poslouchám. (smích) Ale jakmile tu budu trávit delší dobu v kuse, třeba v létě, tak bych se samozřejmě rád naučil víc.