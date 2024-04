Procházkova sestra vypráví: Jirka přijal roli muže. Bavíme se spolu o duchovnu

Prožíváte bratrovy zápasy hodně?

Doteď jsem je prožívala šíleně a náročně. Vyčerpávaly mě, protože jsem se za něj modlila a lezla do toho energeticky. Po těchto zkušenostech už mu teď dávám čistou důvěru. Přála bych si, aby si zápas užil, aby prožil čistou lásku k boji. Myslím si, že mu do toho zasahuje už hodně lidí a on v tom nemůže být moc sám za sebe.

Jak to myslíte? Není sám sebou?

Vrací se sám k sobě, na začátek. Bylo teď kolem něj hodně vjemů a lidí. A i když to s ním můžou myslet dobře, někdy je těch rad, trenérů, mentorů a zdravotníků už moc. Moc duchovna, až se v tom začne člověk ztrácet. Moc se mi líbí jeho slogan „Zpátky ke kořenům“. Je dobré vrátit se do momentu, kdy si Jirka uvědomil, proč to chce dělat, jaký měl na začátku záměr.