Cíl? Porazit velikánky. Vanišová o ženské NHL, platu i zklamání z výměny

„Z Kanady se taková událost v Česku nedává dohromady úplně snadno,“ rozesměje se sympatická dívka ze Štěkně u Strakonic, která v Americe také vystudovala vysokou školu a ve středu večer tu s reprezentací zahájí mistrovství světa duelem proti Finkám.

V zámoří nyní tráví devátou sezonu. Letos už v nové soutěži Professional Women’s Hockey League (PWHL), která nahradila stávající PHF a zaznamenala nevídaný divácký boom.

Na utkání chodí v průměru přes pět tisíc lidí.

Prochází ženský hokej přerodem?

Určitě, je tam větší motivace pro další holky z mladší generace. Tahle soutěž se snad už udrží, posunou se podmínky, platové stropy, přibude týmů a každým rokem bude jen lepší a lepší.

Jaká je liga teď? Co říkáte na atmosféru?

Je super, lepší ligu jsem asi nehrála. Jsme rády, že diváci zůstali v tak velkém počtu. Já myslela, že to bude jen na pár zápasů, ale nepřestalo to a chodí pořád.