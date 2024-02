Ustojí Češi řecké peklo? Satoranského a spol. požene i touha po pomstě

„Zápasy v hale Olympiakosu jsou hodně specifické, mají jednu z vůbec nejlepších atmosfér,“ přibližuje český rozehrávač ve službách Barcelony Tomáš Satoranský, který zdejší prostředí dobře zná z euroligových bitev.

„Na hlasitou kulisu se těším, vždycky mě vybičuje k lepším výkonům,“ dodává.

Když reprezentanti ve čtvrtek večer v areně, která stojí hned naproti fotbalovému stadionu Olympiakosu Pireus a hostila třeba volejbalový turnaj na olympijských hrách 2004, poprvé trénovali, seznámili se jen s prázdnými sedačkami.

Nicméně tuší, že až se ochozy zaplní očekávanými davy – Řekové totiž chtějí duel vyprodat – čeká je náročný start kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce.

„Řecko je určitě největší favorit naší skupiny, jde o tradiční basketbalovou zemi, mají spoustu skvělých hráčů, kteří už toho hodně vyhráli na klubové scéně,“ uvědomuje si Satoranský.

Obzvláště s burácejícím publikem v zádech budou domácí borci mimořádně nahecovaní, navíc se budou chtít ukázat novému trenérovi Vassilisi Spanulisovi, který se týmu ujal loni na podzim.

Čeští basketbalisté trénují na Stadionu míru a přátelství před utkáním kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2025 proti Řecku.

I jemu tedy příznivci plánují vystrojit náležité uvítání.

Ačkoli se Češi na jejich kousky těší, hodí se poznamenat, že řečtí fandové v poslední době nemají zrovna nejlepší renomé.

Stačí připomenout, že po prosincovém volejbalovém derby aténských rivalů Panathinaikosu a Olympiakosu zemřel policista, kterého do nohy zasáhla světlice.

V srpnu zase před utkáním předkola fotbalové Ligy mistrů mezi AEK Atény a Dinama Záhřeb ubodali jednoho z domácích příznivců.

Čeští basketbalisté pochopitelně věří, že jejich páteční zápas, který začne ve 20:00 SEČ, se bez podobných násilností obejde.

Počítají s tím, že jim hukot znesnadní komunikaci na hřišti, ale jelikož mají v kádru prověřené opory, jsou na tyto nástrahy připraveni.

„Třeba atmosféra ve Francii mě překvapila, v podstatě všechny zápasy jsou vyprodané,“ líčí kapitán Vojtěch Hruban, jenž na klubové úrovni působí v městečku Cholet. „A co nás čeká tady? Předpokládám, že bouřlivé prostředí, Řekové jsou do basketu zapálení možná ještě víc. Chodí vyloženě fandit, zatímco Francouzi se chtějí spíš podívat. Takže atmosféra by měla být super, což je dobře, před plným hledištěm se vždycky hraje líp.“

Nutno dodat, že i mimo domácí palubovku by aktuální sestava kouče Spanulise budila respekt.

Díky dohodě mezi světovou federací FIBA a Euroligou mohou zástupci nejkvalitnější evropské soutěže reprezentovat i v průběhu klubové sezony, což Řekům zajistilo hned jedenáct zvučných jmen.

„Tolik euroligových hráčů ale není něco, čeho bychom se měli bát. Taky jsme hráli proti týmu, který měl podobný počet hráčů z NBA,“ připomíná Hruban. „My si věříme, víme, že tenhle tým něco umí a že – zvlášť když přijel Saty – dokážeme konkurovat komukoliv.“

Čeští basketbalisté trénují na Stadionu míru a přátelství před utkáním kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2025 proti Řecku.

Přezdívkou připomíná Satoranského, který Čechy posílil taktéž díky zmíněnému sladění kalendářů.

Původně měl dorazit i jeho spoluhráč z Barcelony Jan Veselý, kvůli únavě se ale nakonec omluvil.

I tak ovšem reprezentanti poskládali nejsilnější kádr od předloňského mistrovství Evropy, jehož skupinu odehráli v Praze a z nějž vypadli v osmifinále právě s Řeckem. V pátek tak dostanou příležitost k pomstě.

„Samozřejmě nečekáme jednoduchý zápas, ve kterém bychom snad měli dominovat, ale rozhodně jsme se do Atén nepřijeli jen podívat. Chceme vyhrát a víme, že to je v našich silách,“ burcuje Hruban.

I Češi budou chtít potěšit nového kouče, Španěl Diego Ocampo je vede od loňského léta.

A tak se v prosluněném Pireu schyluje k atraktivní partii, které by bouřlivé, nikoliv však vyhrocené fandění slušelo.