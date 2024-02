Opory nekončí, chtějí historický zápis. Welsch pozoruje i následovníka v NBA

V rozhovoru pro iDNES Premium vypráví o blížícím se střídání generací v reprezentaci, svém následovníkovi v nejlepší lize světa Vítu Krejčím i o tom, jak Tomáš Satoranský a Jan Veselý táhnou Barcelonu.

Co přesně máte ve funkci generálního manažera na starost?

Hlavně komunikaci s hráči, jejich agenty, kluby nebo světovou federací FIBA. Dál jsem byl zapojený do obměny realizačního týmu seniorské reprezentace, ve které nejenže Diego Ocampo nahradil Ronena Ginzburga, ale odešlo i několik dalších důležitých lidí. Skončil kondiční trenér, máme nové asistenty a fyzioterapeuty… A třetí věcí je propojit dospělý nároďák s týmy do dvaceti a třiadvaceti let.