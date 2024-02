Sršní okysličování. Stojím tu proti borcům z televize, žasne debutant Sýkora

Jednou z nich je dvaadvacetiletý Vojtěch Sýkora, jenž působí v kádru nováčka tuzemské nejvyšší soutěže z Písku a v pátek proti Řecku okusil premiérové minuty v reprezentaci.

„Je to něco neskutečného. Hraju první pořádnou sezonu v NBL a teď jsem stál proti borcům, na které koukám v televizi,“ těžko vstřebával výrazný skok, který podstoupil v Pireu v rámci vstupu do kvalifikace mistrovství Evropy 2025.

„Sám hraju vedle Satyho a dalších, takže je to pro mě taková pohádka,“ zmínil rozehrávače Barcelony se šestiletou kariérou v NBA Tomáše Satoranského.

Okysličování národního týmu, který v uplynulých letech slavil vynikající úspěchy v podobě šestého místa na mistrovství světa či postupu na olympijské hry, symbolizuje i loňský příchod kouče Diega Ocampa, španělského odborníka na práci s talenty.

Hlavní osu sestavy tvoří zkušení borci Satoranský (32 let), Ondřej Balvín a Jaromír Bohačík (oba 31) či Vojtěch Hruban (34), na příští srazy se rádi připojí i Jan Veselý (33) a Patrik Auda (34). Ti ale nebudou reprezentovat věčně. A tak aktuální situace nabízí vhodnou příležitost, aby se nováčci od matadorů učili.

„Mají mi co předat jak na hřišti, tak mimo něj,“ líčí lídr píseckých Sršňů Sýkora. „Snaží se mě brát stranou, řeknou, že by udělali tohle a tohle. Pro mě je to zážitek a doufám, že se díky tomu posunu.“

Český pivot Ondřej Balvín stahuje míč nad Thomasem Walkupem z Řecka.

V české nejvyšší soutěži sbírá průměrně 11,9 doskoku a devět asistencí na zápas, v obou statistikách vévodí celé lize.

Loni pomohl k překvapivému českému zlatu na světové univerziádě, a tak pozvánku do reprezentace dostal vskutku zaslouženě.

Nezbytné střídání generací chápou i současné opory.

„S novými kluky se snažíme mluvit, není to pro ně jednoduché,“ vnímá Balvín. „Já začínal ve stejné pozici, proces obměny musí být sladěný. Pomáháme mladým posunout se, i Diego s nimi pracuje.“

Kromě Sýkory se při páteční porážce 64:72 v Řecku zoceloval 22letý David Böhm, jenž hraje pod Ocampem ve druhé španělské lize. Do finální nominace se tentokrát těsně nevešel o rok mladší Richard Bálint.

Plán je tedy jasný: připravit se na dobu, kdy tahouni z uplynulých let s reprezentační kariérou skončí.

A kdy se tak stane?

Podle velkého zájmu o načaté boje o EuroBasket 2025 se zdá, že s tímto turnajem všichni počítají.

„Myslím, že pro některé kluky to asi bude rozlučkový turnaj,“ přemítá Balvín. Češi nejprve potřebují projít kvalifikační skupinou, v níž mají kromě Řecka ještě Velkou Británii, se kterou se utkají v pondělí od 20.15 v Pardubicích, a Nizozemsko.

Jelikož si postup zajistí první tři týmy, reprezentanti si nepřipouštějí, že by snad mezi kontinentální elitou mohli chybět.

„Zatím nám žádná Evropa vyloženě nevyšla. Předloni jsme vypadli v osmifinále, šampionát předtím taky nebyl ideální,“ připomíná Balvín až 20. pozici z roku 2017.

„Povedené bylo jen mistrovství v roce 2015, kdy jsme skončili sedmí. Takže cítíme, že máme větší kvalitu, než jaké jsme ukázali výsledky.“

Česká lavička slaví úspěšnou akci v kvalifikačním utkání o EuroBasket 2025 proti Řecku.

Zkušení basketbalisté se rádi potkávají i kvůli pohodové partě, kterou si za společné roky vytvořili. Získali si rovněž přízeň fanoušků, jejichž početnou návštěvu vyhlížejí nyní v Pardubicích proti Británii.

Naopak pro Sýkoru a další nováčky půjde o první seznámení s domácím publikem. Budou tedy čelit dalšímu testu při náročné pouti, na jejímž konci by z nich měli vyrůst následovníci aktuálních velikánů.