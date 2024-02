Češi trápili favority. Výsledek není hrozný, ale mohli jsme vyhrát, ví Peterka

Martine, cítíte, že vám duel utekl?

Jo, já jsem teď popravdě trochu zklamaný, protože s tím, jak jsme hráli my a jak hráli Řekové, tak myslím, že jsme měli na to je porazit. Asi nám možná trochu došly síly, udělali jsme pár špatných rozhodnutí a v útoku se dopustili pár chyb. Prohráli jsme, i když ne velkým rozdílem.

Právě, porážka o osm bodů v Řecku nevypadá špatně. Nebo?

Když se na výsledek podívám takhle, tak určitě není nějak hrozný. Ale z průběhu zápasu cítíme malé zklamání, že jsme vyhrát mohli.

Ve třetí čtvrtině jste zásluhou několika trojek za sebou vedli 40:33, co se stalo pak?

Udělali jsme pár chyb, možná jsme i trošku přestali hrát. Ani nevím, jaké byly statistiky, myslím, že jsme nakonec moc trojek netrefili. Tyhle nás trošku nakoply, ale pak se nám zase nedařilo, měli jsme nějaké ztráty v útoku a oni z nich dali lehké koše. A trápili nás na doskoku. Je to škoda, protože kdybychom udělali pár lepších rozhodnutí, tak zápas mohl skončit líp.

Češi dali trojek šest, Řekové jen čtyři. Máte vysvětlení, proč střely z dálky nešly ani jednomu týmu?

Byl to fyzicky náročný zápas, tak možná trochu chyběly síly. Nebo to prostě nepadalo. Někdy se takový zápas přihodí, ale je pravda, že by nám jedna dvě trojky navíc pomohly.

Ve čtvrté čtvrtině už se Řekové rozehráli?

Určitě. Většinu zápasu asi nehráli nejlíp, ale na konci už to bylo těžké. My jsme naopak možná trochu odešli, ale stalo se. V pondělí máme důležitý zápas, musíme se podívat, kde byly chyby, protože jsme neměli moc času na přípravu, takže myslím, že bude potřeba nějaké video. A pak jdeme na Velkou Británii.

Jaké bylo hrát před návštěvou necelých 13 tisíc diváků?

Atmosféra byla fantastická, Řekové ji vytvořit umějí, ještě když hrajete v takovéhle hale. Doufám, že v pondělí bude stejná kulisa.

Jak se v zápalu boje projevuje španělský trenér Diego Ocampo, který se českého týmu ujal loni v létě?

Styl koučování má hodně odlišný, stejně jako celkovou taktiku, na kterou jsme předtím byli zvyklí. Ale už se přizpůsobujeme, máme spolu druhé okno a myslím, že to je každým dnem lepší.

Už jste zmínil pondělní duel s Británií v Pardubicích, co od něj čekáte?

Hlavně musíme rychle zregenerovat, protože v sobotu cestujeme z Řecka a pak máme jen jeden den a už musíme hrát. Moc Britů neznám, ani nevím, jak hráli první zápas (v pátek porazili Nizozemsko 98:94). Uvidíme, ale doma a budeme chtít jednoznačně vyhrát.