Zázračný koš z půlky i malé město s osmi miliony obyvatel. Co zažil Balvín v Číně

Ačkoli teď začíná klasické klubové angažmá v ukrajinském celku Prometej, který kvůli ruské agresi druhým rokem nachází azyl v lotyšské Rize, v rozhovoru pro iDNES.cz naznačuje, že v příštím roce by se do Asie rád vrátil.

Předloňskou sezonu jste hrál v Japonsku, čím vás východ láká?

Beru to jako další zajímavou zkušenost a novou kulturu, kterou poznávám. Díky basketu mám možnost cestovat kolem světa, posouvá mě to i v osobním životě. A řekněme si na rovinu: peníze jsou tam trošičku jiné než v Evropě a já už nejsem nejmladší, takže musím na určité věci nahlížet trochu jinak.

Jak se vám líbilo v Číně?

Země mě mile překvapila. Kluci v týmu říkali, že tam dlouho měli politiku nulové tolerance covidu. Pokud byl někdo nakažený, tak se v uvozovkách uzavřelo celé město. Ale nedávno, asi i kvůli univerziádě v Čcheng-tu, zrušili všechny zákazy. Život se tam vrátil do normálu.

Podívejte se, jak Ondřej Balvín trefil zázračnou trojku:

Takže jste i cestoval?

Když jsem měl menší volno, tak za mnou dorazila moje přítelkyně Bára a jeli jsme do Šanghaje. Byla sranda, že ligu, která sice nepatří k nejkvalitnějším a slouží hlavně pro cizince, kteří se chtějí dostat do hlavní soutěže CBA, jsem hrál ve městě s asi osmi miliony obyvatel. Říkali mi, že je malé, tak jim odpovídám, že naše celá země má deset a půl milionu. Tomu se smáli.

V sobotu už jste začal v Prometeji lotyšsko-estonskou ligu, tým Viimsi jste deklasovali 106:61.

Nebudu lhát, soutěž nemá takovou úroveň, takže je složitější posuzovat výkon, navíc dost týmů začíná s domácími hráči a pak během sezony podepisují cizince. Vše směřujeme hlavně k Eurocupu, který startujeme ve středu proti Hamburku.

Ve druhé nejprestižnější evropské klubové soutěži jste v uplynulé sezoně postoupili až do semifinále. Jaké cíle máte letos?

Minulý rok jsme překvapili všechny, i sami sebe. Věděli jsme, že můžeme mít zajímavý tým, ale nečekali jsme, že od prosince nastartujeme šňůru 13 výher v řadě, což bylo pro klub i pro nás hodně překvapivé. Zároveň to na nás ušilo trošku bič pro letošní rok. Tým se poskládal, abychom došli o něco dál.

Událo se v kádru hodně změn?

Ano. Měli jsme týmově velice úspěšnou sezonu, takže je normální, že se hráči snaží posunout o trošičku dál. Kromě mě a Caleba (Nigerijce Agady) jsme změnili všechny cizince, přišli i noví ukrajinští hráči. Máme trochu širší kádr, protože Eurocup bude rychlejší než minulý rok. I s ligou máme každý týden minimálně dva zápasy. A řekl bych, že na papíře je náš tým silnější než v minulém roce.

Nepřemýšlel jste i vy, hlavně kvůli kvalitě tamní ligy, o přestupu jinam?

S agentem Phillipem (Parunem) jsme se nezávazně bavili právě o Asii, ale byl jsem v Prometeji velice spokojený. Mám odehraných jedenáct sezon ve Španělsku, takže nejkvalitnější klubovou soutěž v Evropě jsem si vyzkoušel. Zůstat mě lákalo už jenom kvůli minulé sezoně. Chci zkusit zabojovat o prvenství v Eurocupu.

Jistě vás přesvědčoval i trenér klubu Ronen Ginzburg, ještě donedávna kouč národního týmu.

Nemůžu si ho vynachválit. I přes léto jsme si psali, ptal jsem se ho, jak vypadá soupiska, bavili jsme se o hráčích. Bylo zajímavé být trošku v jeho hlavě a sledovat, jak funguje, když chce podepisovat hráče. Říkal mi třeba, koho typově hledal a koho nakonec vybral.

Prometej už se v azylu v Rize zabydlel?

Je znát, že klub se posunul o krok dál, roste nám pod rukama. Prezident s ním do budoucna – neříkám, že v Lotyšsku, ale celkově – plánuje velké věci. Máme obrovský potenciál. V minulé sezoně se nám s každým zápasem zvyšovala divácká návštěvnost, na play off jsme měli fakt obrovskou podporu. A teď v sobotu při prvním ligovém zápase jsem byl až v šoku, protože jsme hráli ve větší hale a dorazilo víc fanoušků, než kolik jich přišlo na ligu za celý minulý rok. Bylo to super, jen to ukazuje, že klub tady správně funguje a lidi nás mají v podvědomí.

Českou reprezentaci čeká v únoru pod vedením nového kouče Diega Ocampa kvalifikace o EuroBasket 2025. Dorazíte?

S Diegem se znám od svých 18 let, kdy jsem podepsal ve Španělsku, v Seville dělal asistenta. Mám s ním skvělý vztah, i teď jsme byli v kontaktu. Je kvalitní trenér, myslím, že českému nároďáku může pomoct, hlavně při práci s mladými hráči. Už jsme se bavili a shodli se, že pokud budu zdravotně v pořádku, tak se v únoru uvidíme.