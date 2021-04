Autrey je generál na hřišti, chválí kouč Ústí přeškoleného rozehrávače

„Ale situace se lepší, třeba se aspoň pár lidí do haly dostane. Já jsem optimista. Každopádně derby v předkole play off by bylo určitě pořádně vyhrocené, zvlášť, když se hraje jen na dva zápasy doma - venku. Bude to loterie,“ zamýšlel se ústecký trenér Jan Šotnar po dalším dramatu.

V nadstavbové skupině A2 jeho Sluneta přetlačila Válečníky 97:94 a přiblížila se celkovému sedmému místu. Armex zůstává desátý, a pokud to tak zůstane i po posledním kole, derby v předkole play off se stane realitou.

„Asi je ale úplně jedno, jestli narazíme na Svitavy, Hradec, nebo Děčín. Jsme čtyři relativně vyrovnané týmy. Nám se teď docela daří, jsme v celkem dobře rozjetém vlaku. Snad to vydrží a přeneseme si to i do předkola,“ přeje si Šotnar.

Bitvu s Děčínem rozsekla až dramatická koncovka, přitom zpočátku dominovala Sluneta. „Jenže my pak přestali hrát naši hru a nechali rozehrát Ondru Šišku i další hráče. Jsem rád, že jsme to nakonec zvládli, byli jsme šťastnější v koncovce,“ uznal kouč.

Slunetu táhnou Američané, postupně se rozehrávají. Nejlepšími ústeckými střelci byli Autrey (28), Hanes (18) a Haymond (15). Přitom D. J. Hanes byl ještě nedávno na „černé listině“, mluvilo se o tom, že možná v Ústí skončí. „Když jsem přišel, byla na něm deka. Promluvil jsem si s ním, ujistil ho, že šanci dostane. A on ji chytil za pačesy, hraje výborně, najednou je samý úsměv. Snad mu to vydrží,“ modlí se nástupce Antonína Pištěckého.

Skvělý tah udělal s Autreyem, křídelníka přeškolil na rozehrávače a ten v nové roli rozkvetl. „On se pro to narodil. Je to už zkušený hráč, generál na hřišti, dává body, připravuje je, váže na sebe obranu. Jeden z top hráčů v lize! Američané mohou být pro nás v play off důležitým faktorem.“