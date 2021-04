Grepl: Kdo řekne covidu rýmička, toho zbiju. Hrachovina je blb

Jste u týmu po dlouhé době. Jak jste se pral s covidem?

Poslední hráči, kteří během sezony covidem neprošli, ho chytili. A spadli jsme do karantény. U mě se to neprojevilo. Když jsme ty hráče vyřadili z týmu a šli jsme na kontrolní testy, já byl zničehonic pozitivní. A ten týden potom byl hodně těžký. Vůbec žádná legrace. No co, já to řeknu veřejně. Když přede mnou někdo řekne, že covid je rýmička, já ho zbiju! Je to svinstvo. Měli jsme obrovský tréninkový a zápasový výpadek, ale hráči se s tím perou velmi dobře. A já jsem na ně hrdý!

Překvapila vás síla nemoci? Jste jen čtyřicátník.

Nejsem žádná ubrečená panenka a práh bolestivosti mám posunutý docela vysoko, ale skolilo mě to pěkně. Jsem rád, že jsem zpátky. Pokusíme se připravit na konec sezony, která vrcholí a ještě pořád máme o co hrát. Může to dopadnout jakkoli.

Musel jste do nemocnice?

Ne, ale byl jsem adept. Kousnul jsem se. Ten týden byl těžký. Covid je fakt mrcha a musím říct, že lidi v první linii, zdravotníci, kteří se o nemocné starají, mají můj obrovský respekt.

Měl jste v těch krušných chvílích myšlenky na basket?

Měl jsem je vždycky, ale…. (odmlčí se na 20 vteřin) nebylo to vůbec nic příjemného. Velký dík patří klukům Bobovi Landovi a Kubovi Houškovi, že tým vzali a o hráče se postarali. Já byl prostě out.

Nebál jste, že covid nezvládnete?

To ne, ale opravdu jsem měl složitý průběh. Nakazil jsem sice manželku a dvě děti, ale ti měli naštěstí lehký. Já si to vyžral od začátku do konce. Jen jsem ležel. Na telefonu jsem byl s doktorem a nechtěl jsem být ubrečený, říkal jsem si, že jsou na tom někteří lidi hůř. Byl jsem schopný se nějakým způsobem ovládat. Lékař mi dal antibiotika na zápal plic, možná i tuhle komplikaci jsem měl. Díky lékům se to zlepšilo, přestal jsem být ubrečený, hleděl do budoucna.

Když se covid loni objevil, myslel jste si nejdřív, že to je rýmička?

Já ne. Nejsem idiot. Vidím, že lidi umírají. Když pak slyším toho blba z Finska Hrachovinu (český hokejový brankář, který covid zlehčuje), to je prostě hlupák.

Jak si užíváte návrat k týmu?

V Děčíně je vždycky bezva parta, to mi chybělo. Letos nejsou výsledky, jaké jsme chtěli. Obrovsky jsme omladili, doplácíme na nezkušenost, to jsou holá fakta, ne vymlouvání. A my si ty potíže s covidem opravdu vyžrali. Počítám-li i léto, pětkrát jsme začínali znova. Kupu dní jsme nebyli spolu, přitom mladý tým spolu být potřebuje. V karanténách se nesmí trénovat, což je správně. Navíc jsme bití, že neběží ostatní soutěže, které mladí potřebují. A přes to všechno ty výkony nejsou úplně špatné. Uvědomuji si, že děčínský fanoušek je namlsaný a náročný, což je dobře, ale kluci odvádějí maximum.

Jaký teď máte cíl?

My jsme si dali za cíl skončit do 8.místa, což jsme po základní části splnili. Kdyby se nezměnila pravidla, hráli bychom horní skupinu. Částečný úspěch to pro nás je. Mladých hráčů jsme vypustili na hřiště fakt hodně. Ale hrajeme dál, v play off se může stát cokoli, zvlášť když předkolo se hraje jen doma venku, bude rozhodovat každý bod.

Narazit v něm můžete na rivala Ústí, to je sen fanoušků, byť by se hrálo nejspíš bez nich.

Loni jsme s Ústím všech pět zápasů prohráli, letos to máme včetně přípravy 3:2. Byl by to pěkný dvojzápas. Teď jsem hráče 28 dní neviděl, nemohli jsme zdokonalovat věci, na kterých pracujeme celou sezonu. Na hřišti se to strašně projevuje, proto jsem i přes těsnou porážku rád za výkon v Ústí. I za nového Američana Bradleyho. Je limitovaný výškou, ale velmi nám pomohl. Jeví se jako bezvadný chlapík. Chce si tu vybojovat svoji šanci v Evropě, adaptoval se velmi dobře a tréninkový přístup je profesionální.