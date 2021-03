Šotnar dal Autreymu míč do ruky. A ústecká Sluneta rozkvetla

Na čem jste tedy pracovali?

Hlavně jsme se zaměřili na obranu hráče s míčem, což jsme zužitkovali v zápase proti Děčínu třeba tím, že jsme dokázali pokrýt jejich klíčového hráče Ondru Šišku. Je to motor toho týmu, a my jsme věděli, že pokud uhlídáme jeho a k tomu Pomikálka s Kroutilem, budeme to mít snazší. V útočné fázi jsme pracovali hlavně na zrychlení hry, chtěli jsme dát míč víc do ruky Lambovi Autreymu, který se nám za to odvděčil.

Autrey byl pořád ve hře, nasázel 28 bodů. Projevil se jako lídr.

Naše útočná hra je na něm založená, což jsem při mém příchodu deklaroval. Nejen, že dával body, ale dokázal najít i spoluhráče, kteří z toho těžili. Předvedl super výkon. Bojím se, že po tomto zápase se na něj budou soupeři víc připravovat, ale my takhle chceme hrát. Dát mu míč do ruky, aby byl tvůrcem naší hry.

Dříve byl ale využíván spíše jako křídelník, není to klasický rozehrávač.

Já má rád tyhle typy rozehrávačů. Není to klasický český rozehrávač, který by rozdával asistence a tvořil, je to prostě skórer, na kterého se musí obrana zaměřovat. Ano, možná jsme měli o pár ztrát víc, ale zase na druhou stranu, mít na rozehrávce takhle silného hráče, to je obrovská výhoda, ze které chceme těžit.

Proč do derby ještě nenaskočil Tucker Haymond, vaše americká posila

Měl žaludeční problémy, nechtěli jsme ho zatěžovat, ale na tréninku vypadá skvěle. Je to střelec, výborně fyzicky připravený, dobrý v obraně, dobrý na míči, pokorný. Hledali jsme dobrého kluka do týmu a on tohle všechno plní. Věřím, že s ním budeme silnější.

Do play off se musíte prodrat přes boje v nadstavbové skupině A2. Zabojujete o sedmé místo a tudíž nejlepší výchozí pozici?

Samozřejmě budeme chtít vyhrát co nejvíc zápasů, a pokud to bude stačit na sedmé místo, tak budu jedině rád. Teď se hlavně musíme připravit na středeční duel v Ostravě, kde bychom chtěli potvrdit výhru z Děčína.