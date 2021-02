Honza Šotnar není semletý atmosférou, říká o novém kouči ústecký pivot Pecka

„Honza není semletý atmosférou a tím, jak jsme se do teď cítili. On je pozitivní, začal s čistou hlavou od nuly. Říká se, že nový trenér je nový impulz, což mi přijde jako fráze, ale ono to tak skutečně je. Ukázali jsme, že basket pořád hrát umíme,“ líbilo se ústeckému pivotovi Ladislavu Peckovi.

Sluneta si za pouhé dva předzápasové tréninky pod novým koučem stihla zažít tři nové signály. „Proti Nymburku jsme je hráli pořád dokola a nějak nám to fungovalo, nebo byl Nymburk vlažný. Já osobně byl v těch nových věcech ztracený, ale jako tým jsme uhráli dobrý výsledek a od toho se můžeme odpíchnout. Honza Šotnar se s tím popasoval velmi dobře, má moji poklonu.“

Ač je jen o tři roky mladší než kouč Šotnar, nemá s tím problém. „Jsme profíci. I kdyby mu bylo 70 nebo 25, je to náš trenér a my ho musíme poslouchat,“ neřeší ústecká opora věk trenéra.

Ladislav Pecka

I Pecku překvapil nečekaný konec trenéra Antonína Pištěckého v Ústí. „Jsem z toho smutný, trénoval mě pět let. Ale respektuji jeho rozhodnutí a jedeme dál. Máme teď tři týdny na to, abychom si zažili nový styl, bude se to do nás vtloukat,“ očekává Pecka.



Zatímco loni Slunetu nejspíš připravil předčasný konec sezony kvůli pandemii o historický postup do semifinále, letos se trápí a o play off musí zabojovat v předkole. „Každá sezona je jiná, je to, jak je. Nikdy nemám odpověď, proč se daří nebo nedaří. Jsem tady sedm let, ale když se mě někdo zeptá, nejsem schopný říct, proč to nefunguje nebo funguje. Ale pracujeme na tom.“



Cíl Slunety pro nadstavbu je jasný. „Uhrát co nejlepší pozici ve skupině A2 a v uvozovkách ještě zachránit tuhle sezonu,“ velí Pecka.