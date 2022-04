Historický zápis ústeckých basketbalistů? Dílo fanatika a chemie

„Když se po osmi letech, co tu jsem, dostaví takový úspěch a ještě jsem kapitán, co k tomu říct? Letos to konečně fungovalo,“ užívá si ústecký lídr Ladislav Pecka.

Basketbal ve městě nad Labem dýchá už 76 let, 25 sezon se poměřuje s elitou. Za dosavadní maximum v dlouhodobé části ligy evidoval dvě šestá místa z let 2014 a 2015 pod trenérem Martinem Stavělem. Teď vystavěl Jan Šotnar ještě úspěšnější časy. A hned ve své první kompletní sezoně v roli hlavního kouče v NBL.

„Hrozně mě to těší. Jde o moje první profesionální angažmá, a kdyby se to nepovedlo, sehnat další by bylo těžší. Ale rád jsem hlavně za kluky, kteří jsou tady delší dobu, Svejcar, Pecka, Fait. Zažili éru kolem šestého osmého místa, teď máme krůček do čtyřky,“ blaží Šotnara, jenž před třinácti měsíci vystřídal Antonína Pištěckého. Nedávno si ho Sluneta pojistila na další tři roky.

„Hrozně moc se vzdělává, je totální fanatik, basketu dává všechno. Když děláme chyby, on se v tom patlá, abychom je napravili. Basket miluje, sám ho hrál, rozumí mu hrozně moc. Jeho přístup nám vyhovuje,“ pochvaluje si jednatřicetiletý Pecka, jen o čtyři roky mladší než kouč.

Ústí se popere s Kolínem nejen ve čtvrtfinále play off, ale předtím i v posledním kole o čtvrtou příčku. Mají stejně bodů, Sluneta horší vzájemnou bilanci; v pondělí tudíž musí vyhrát u druhé Opavy a zároveň Kolín doma zakopnout s třetím Brnem.

„Není náhoda, kde jsme. Nikdo nám nevěřil, ale podařilo se to díky týmové chemii a trenérovi. Potvrdili jsme, že nadstavbu A1 jsme měli opravdu dobrou, šatna je tady kvalitní, a to i lidsky. S tím jsme se potýkali v minulých letech, že přišel nějaký rušivý element, to letos není,“ vidí generální manažer klubu Tomáš Hrubý. Šotnar přikyvuje: „Je to malý zázrak. Máme pět cizinců, šest Čechů, mnohdy bývá v tomhle rozložení sil šatna rozdělená, tady to tak necítím. Táhne za jeden provaz.“

Třeba to dotáhne až do semifinále, zatím nikdy Ústí nepřekročilo čtvrtfinálovou linii. „Pro nás to teď nekončí, spíš začíná. Dlouhodobě se netajím, že nechceme stagnovat, ale potřebujeme udělat další krok, což je semifinále. Kolín je neskutečně kvalitní, ale série bude otevřená,“ věští Hrubý. Podle kapitána Pecky díky nejlepšímu umístění v dlouhodobé fázi NBL spadne z mužstva tlak. „Měli bychom si už zbytek sezony užít s čistou hlavou. Budeme hladoví!“ vzkazuje konkurenci.

I Šotnar větří šanci na historický výsledek v play off: „Letos je největší. Máme slušný tým, dobře našlápnuto a Kolín je jednoznačně hratelný soupeř, když se podíváme na ty ostatní jako Brno, Pardubice, Nymburk, Opava. Kluci jsou přesvědčení, nejen Češi, ale hlavně Američani, že Kolín sfoukneme. Nepůjdeme to ve čtvrtfinále jen zkusit, ale zvítězit.“