Ukrajinská trička přinesla Ústí štěstí, ukončilo opavskou sérii

Ústí zopakovalo dva měsíce starou výhru nad Opavou a zvítězilo počtvrté v řadě. Sluneta vedla v zápase až o 31 bodů. Slezané manko téměř zlikvidovali, ale domácí tým cenné vítězství uhájil.

„Odehráli jsme skvělé tři čtvrtiny. Bohužel poslední čtvrtinu jsme neudrželi koncentraci a ve finiši jsme se ještě strachovali o vítězství, které je pro nás důležité,“ řekl ústecký trenér Jan Šotnar, jehož tým je v nadstavbové skupině A1 pátý.

„Předvedli jsme podobný výkon jako po Vánocích. My prostě nejsme schopni se po té cestě a pauze srovnat. Tři čtvrtiny jsme byli daleko horším týmem, Ústí hrálo velmi dobře, my jsme působili těžkopádným dojmem a propadli jsme se až do díry 31 bodů. Kredit klukům, že s tím chtěli něco udělat v poslední čtvrtině, samozřejmě trochu pod vahou ztráty koncentrace domácích,“ řekl opavský kouč Petr Czudek.

Poslední čtvrtinu jeho svěřenci vyhráli o 20 bodů. „To je fajn, ale na dnešním výkonu nemůžeme takhle stavět, to bychom toho ve skupině A1 moc nevyhráli,“ dodal.

USK sehrál s Nymburkem vyrovnaný poločas, pak favorit Pražanům odskočil a připsal si 15. vítězství v řadě. Nejlepším střelcem zápasu byl domácí Kyle Mangas s 31 body, nymburský Jerrick Harding dal o dva body méně.

„Dopustili jsme se sedmnácti ztrát, což pro nás není příliš typické. Hráli jsme slušně, ale musíme být ještě lepší. Máme šanci to dokázat v neděli v Brně, na což se budeme připravovat,“ řekl trenér USK Joshua King.

Nymburský kouč Aleksander Sekulič byl rád, že čeští šampioni zápas zvládli i po reprezentační přestávce. „Reagovali jsme dobře. Kondiční trenéři odvedli dobrou práci, když jsem byl s národním týmem,“ uvedl trenér, který vede i slovinskou reprezentaci.

„USK hraje doma dobře, mají neuvěřitelné střelce. Toho využívali v prvním poločase. V druhém to jejich procento nebylo tak vysoké a my našli cestu, jak dnes vyhrát,“ řekl Sekulič.

Utkání začalo potleskem vestoje na podporu Ukrajiny, která čelí ruské invazi. Domácí klub proto uspořádal sbírku zdravotnického materiálu pro postiženou zemi.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 7. kolo nadstavby, skupina A1 BK Pardubice - Královští sokoli Hradec Králové 93:79 (29:22, 54:42, 70:60)

Nejvíce bodů: Walton 17, Vyoral 15, Vrankovič 14 - Pavlovič a Sedmák po 15, Škranc 13. USK Praha - ERA Basketball Nymburk 80:104 (25:33, 45:49, 60:79)

Nejvíce bodů: Mangas 31, West 23, Štěrba 10 - Harding 29, Hruban 16, Ross 14. Ústí nad Labem - Opava 85:78 (27:21, 50:34, 75:48)

Nejvíce bodů: Spencer 14, Svejcar 13, Pecka 12 - Markusson a Kouřil po 17, Gniadek 12.