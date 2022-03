Trenér Šotnar prodloužil v basketbalovém Ústí smlouvu o tři roky

Podmínkou šéfa bylo, aby kouč uzavřel s Ústím dlouhodobější kontrakt. „Původně jsme se bavili o dvou letech, ale i Honza je tady spokojený, tak jsme se nakonec dohodli na tříleté spolupráci. Doufám, že v této éře bude mít Sluneta minimálně stejné výsledky jako dosud,“ přeje si Hrubý.

Šotnar má za úkol pravidelně dovádět Ústí do play off a vyhnout se v něm suverénovi Nymburku.„ Ale samozřejmě nebudu tajit, že čekáme ještě na nějaký větší úspěch. Chceme překonávat milníky a ten nejbližší je, že bychom si přáli přejít přes první kolo play off. Snad se to stane co nejdříve,“ doufá Hrubý.