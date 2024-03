Šok pro Ústí, obletovaný Šotnar po sezoně skončí. Uplatnil gentlemanskou dohodu

„Chceme Honzovi za všechno poděkovat, nedělal bych z toho aféru. Takový je profesionální život trenéra. Honza nastavil velkou laťku nám všem a já jsem za to rád, protože nemám rád malé laťky. Já osobně za Slunetu dýchám a podepíšu se pod to, že udělám 120 procent, abychom ji po něm ještě zvedli,“ uvedl Hrubý.

Sedmatřicetiletý Šotnar je zástupem nastupující trenérské generace. Díky své práci v Ústí nad Labem si získal velké renomé, zároveň působí jako asistent trenéra Diega Ocampa u české reprezentace. Už loni se hovořilo o zájmu Nymburka, teď se zase nejčastěji skloňuje, že se přesune proti proudu Labe do Pardubic.

„Ještě nemůžu potvrdit nic, to bych si i já vymýšlel a stavěl bych ostatní strany do špatné pozice. Moje další působení je v řešení s agentem, který mě v těchto věcech zastupuje. Nabídek přišlo víc, musím vybrat takovou, která bude nejlepší jak pro mě, tak i moji rodinu,“ prohlásil Šotnar s tím, že se o něj ucházel i jeden zahraniční zájemce. „Ale v Česku jsem toho ještě moc nedokázal, tak se chci prosadit na českém trhu.“

Sluneta Ústí nad Labem slaví výhru a postup do skupiny A1, vpravo generální manažer Tomáš Hrubý, uprostřed kouč Jan Šotnar

Se Slunetou mu běží tříletá smlouva, která vyprší příští rok. „I proto jsem se ještě nechtěl pouštět do rozhovorů s jinými kluby. Nejdříve jsem se chtěl domluvit s Ústím, které mi vyšlo v osobě Tomáše Hrubého maximálně vstříc. Co udělal a jak se zachoval, toho si hrozně vážím,“ vzkázal Šotnar svému nadřízenému.

Když spolu na jaře 2022 podepisovali nový kontrakt, Hrubý dal trenérovi i jeden ústní slib. „Náš vztah je nadstandardní. Měli jsme dohodu, že pokud dostane lukrativnější nabídku, které nebudeme absolutně moct konkurovat, a to se teď stalo, domluvíme se na ukončení smlouvy,“ přiblížil generální manažer. „Před čtrnácti dny Honza přišel a korektně mě poprosil, jestli může uplatnit naši dohodu. A já dohody ctím; se mnou se nemusí podepisovat smlouvy, já co řeknu, platí. Všichni víme, že Honza chce dobrou kariéru, má ji velice dobře našlápnutou. A já věřím, že jednoho dne bude trenérem nároďáku, což je jeho osobní kariérní cíl.“

Šotnarův odchod měl zůstat v utajení, přesto se rozkřiklo, že Slunetu opustí. A proto o něm teď Hrubý informoval také oficiálně. „Jsem pod větším a větším tlakem veřejnosti, což chápu. My máme naprosto skvělé diváky a basket lidi v Ústí baví víc a víc. Proto k nim chci být upřímný a férový,“ osvětlil funkcionář své pohnutky.

V úterý všechno s trenérem oznámili v kabině hráčům. A sezona zrovna vrcholí. „Načasovaní je nešťastné, ale jsme profíci, není to pořád zalité sluncem. Kluci se s tím musí vypořádat. Každý jeden z nás chceme pro Ústí nejlepší výsledek, i pro naše báječné diváky. Věřím, že to neudělá na klucích žádnou neplechu, ale naopak se semknou a dosáhneme na takový výsledek, aby se o tom tady mluvilo ještě další roky dopředu,“ zvolal Hrubý energicky.

Basketbalový Alpe Adria Cup, Sluneta Ústí nad Labem - Spišskí Rytieri. Ústecký trenér Jan Šotnar.

Pět kol před koncem nadstavby se Sluneta drží na senzačním druhém místě za Nymburkem, který v neděli doma podruhé v sezoně přemohla. Ve středu nastoupí v Děčíně k ostře sledovanému derby, v pátek k odvetě na palubovce osmnáctinásobného šampiona.

„Pro mě je důležité zakončit sezonu v Ústí dobře. Chci, aby zaznělo pro naše fanoušky, hráče a okolí, že do posledního utkání jsem plně hlavou trenérem Slunety. A chci splnit předsezonní cíle, které jsme si dali. To je pro mě alfa a omega,“ zdůraznil obletovaný trenér.

Hrubý to cítí podobně. „Honza tím na sebe vytvořil obrovský tlak, ale ten je i z naší strany. Není to tak, že jde pryč a je mu to jedno, to vůbec!“ vypozoroval generální manažer, který náhradu shání. „Jsem v intenzivním kontaktu s pár jmény. Mluvíme o řádech dnů, kdy se rozhodneme.“

Už se Šotnarem udělal terno, rád dává šanci neznámým a mladým trenérům. „Vůbec nespím a přemýšlím nad situací, která pro mě osobně není jednoduchá. A vzpomínám, jak mi jen pár lidí věřilo, když jsem jel za Honzou Šotnarem někdy v pondělí odpoledne a říkal jsem mu, že v úterý ráno musí být na tréninku. Někteří mi tvrdili, že jsem blázen. Já jsem rád, že jsme nakopli jeho profesionální trenérskou kariéru,“ potěšilo Hrubého.

Šotnar se z rodných Litoměřic, kde pracoval jako šéftrenér mládeže a kouč mužů, vyšvihl do NBL v únoru 2021. Na ústecké lavičce nahradil Antonína Pištěckého. A pod neokoukaným koučem se Sluneta rozzářila, láme jeden klubový milník za druhým. Oslavila historických 11 výher v řadě, poprvé prošla do semifinále ligy, nastřílela svých rekordních 122 bodů. A loni se po dlouhodobé části umístila na páté příčce, což dosud bylo maximum. Letos ho podle všeho vylepší – a výrazně.

Chybí ještě odškrtnout vytouženou medaili. Rozloučí se Šotnar s plnou parádou?