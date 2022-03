Netočit hráče jako na kolotoči, přeje si ústecký kouč Šotnar

„Rádi bychom udrželi co nejvíc lidí stávajícího kádru, aby to nebylo jako každý rok v Ústí, že se tady měnili hráči jako na kolotoči,“ řekl po prodloužení kontraktu. Před rokem nahradil Antonína Pištěckého, který Slunetu cepoval skoro pět let.

Co pro vás smlouva znamená?

Jsem rád, že můžu pokračovat v nejvyšší a profesionální soutěži mužů, což byla moje priorita. Ústí přišlo se zajímavou nabídkou, splnilo mi podmínky, které jsem si přál. Nebyl důvod nepodepsat. Smlouva je na tři roky, neboť chceme začít pracovat víc koncepčně. Rádi bychom zesílili české jádro, tu naši osu, a zapracovali víc mladíky, aby to dávalo větší smysl do budoucna. A nechceme už měnit hráče jako na kolotoči.

Jaké cíle jste dostal?

V Ústí jsou stále stejné, postoupit mezi nejlepší osmičku týmů, ideálně se vyhnout 8. místu, a tedy Nymburku ve čtvrtfinále. A když to půjde, udělat nějaký lepší výsledek. Už letos máme slušně nakročeno, věřím, že se povede historické umístění, což dosud bylo 6. místo. Tři kola před koncem NBL jsme čtvrtí a věřím, že tam zůstaneme nebo uhrajeme minimálně 5. příčku.

Měl jste i jiné nabídky?

Ano, ale nerad bych je specifikoval. Chtěl jsem zůstat v Ústí, pokud se domluvíme. A když jsme se s generálním manažerem Tomášem Hrubým shodli v představách střednědobého plánu, kývl jsem. Nejdřív chtěl podepsat trenéra, to bylo prvotní, protože ten má v Ústí velké slovo v tom, jaké hráče chceme stavět v příští sezoně. A během měsíce budeme v kontaktu s hráči, které u nás chceme udržet.

Co váš realizační tým?

Pracujeme v poloprofesionálním módu, mám dva asistenty. Sašu Nováka, který mi chodí pomáhat na utkání a pracuje s mládeží. A Jan Moucha, jinak učitel na střední škole, se věnuje práci s videem, v níž je výborný. Měli by pokračovat. Zda zesílí jejich role, záleží na tom, jestli klub sežene peníze, aby je podpořil finančně a oni se mohli vzdát své práce. Počítám, že i Josef Pokorný jako kondiční trenér a fyzioterapeut Adam Křemeček zůstanou.

Jak se vám Ústí dostalo pod kůži?

Vždy mu budu vděčný za šanci. Myslím, že fanoušci i lidi v Ústí cítí, že klubu dávám sto procent. Výsledky nebyly letos jen růžové, ale snažím se neustále pracovat a zlepšovat. A věřím, že se to pak odrazí i na výsledcích.