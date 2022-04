Chceme udělat výsledek, který v Ústí ještě nebyl, přeje si klubový šéf

„Nechci alibisticky říkat, že jsme splnili cíl a tohle je nadstavba, my máme cíle vždy nejvyšší. Dlouho čekáme na nějaký další posun ústeckého basketbalu, chceme udělat výsledek, který tu ještě nebyl,“ říká odhodlaně ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Cítíte, že byste si letos mohli zahrát o medaile?

Všichni vědí, že když se přejde přes 1. kolo play off, že se hraje ještě semifinále, a pak o třetí místo či finále. Takže se netajíme tím, že bychom si chtěli sezonu ještě o měsíc prodloužit. Ale to chtějí všichni.

Ve čtvrtfinále narazíte na Kolín, jaký to je soupeř?

Mohli jsme narazit na Pardubice, Kolín či Brno, z této trojice je Kolín pro nás nejhratelnější. Samozřejmě je to obrovsky kvalitní tým, ale my musíme porážet i kvalitní týmy, pokud chceme jít dál. Do série jdeme s pokorou, ale jednoznačně chceme vyhrát.

Právě Kolín vám ve finiši vyfoukl čtvrté místo a tudíž lepší výchozí pozici do play off. Nemrzí vás to?

Hodili jsme to za hlavu, nemá cenu se zamýšlet nad tím, jak jsme hráli, ale jak budeme hrát. Ta série je otevřená, s Kolínem to máme letos 2:2 na zápasy, začínáme u nich, mají specifickou halu, velice zkušený kádr, hvězdu Adama Číže. Kolín už dlouhodobě patří do špičky a je na nás s tím něco udělat.

Jak hodnotíte dlouhodobou část ligy?

Skončili jsme pátí, ale rozpočtově jsme úplně jinde než ostatní. Troufám si říct, že kluby kolem nás mají dvakrát takový rozpočet než my, pokud s tímto tvrzením bude mít někdo jakýkoliv problém, tak klidně můžeme zveřejnit rozpočty klubů, ať jsou oficiální a fanoušci vidí, s čím operujeme. Jsme sice dlouhodobě stabilní tým, ale naším rozpočtem patříme spíš do skupiny A2, což si hodně lidí neuvědomuje. Proto jsem rád, že jsme skončili tak vysoko. Máme nějaké cíle pro sezonu, které jsme splnili, ale cítíme, že chceme jít dál. Nikdo nám nevěřil, že budeme hrát ve skupině A1 důstojnou roli, ale my jsme výsledkem hodně překvapili. A teď té partě kolem trenéra Honzy Šotnara přeju, aby udělala výsledek, který v Ústí ještě nebyl.

Nevytváříte tím na sebe tlak?

My jsme pod tlakem vždy. Nebudu říkat, že jen můžeme, prostě musíme. Ústecký fanoušek si to zaslouží, věřím, že nás lidi přijdou podpořit a že to tady urveme.

S jakým cílem jedete do Kolína, kde série v pátek začíná?

Chceme tam urvat oba zápasy. Nebude nám vadit, když se série protáhne i třeba na sedm zápasů, ale na druhou stranu to chceme ukončit co nejdříve.