Opava si pohlídala druhé místo, třetí jsou basketbalisté Brna, čtvrtý Kolín

Opava si zápas se Slunetou pohlídala od začátku a úvodní čtvrtinu vyhrála 39:22. „Nepustili jsme Ústí do utkání. Nyní nás čeká dvoutýdenní pauza, kdy si hráči oddechnou a připraví se na play off. Soupeře nám určí až předkolo, takže zatím nemůžeme směrovat přípravu na někoho konkrétního. Chtěli bychom i letos postoupit až do finále, ale je k tomu ještě daleko,“ řekl asistent trenéra Opavy Kryštof Vlček.

Kolín zvládl vyrovnaný souboj o první čtyřku s Brnem díky vydařené koncovce. Do závěrečné části vstupovali s šestibodovým náskokem hosté, domácí ale dokázali skóre otočit na rozdíl sedmi bodů ve svůj prospěch. Brňané se v závěru dostali znovu o bod do vedení, jedenáct sekund před koncem ale rozhodl úspěšným dvoubodovým pokusem Pavol Lošonský. Kolín ve čtvrtfinále narazí na Ústí nad Labem.

Šesté Pardubice, které měly poslední postupové místo přímo do čtvrtfinále jisté a budou tak hrát s Brnem, zakončily nadstavbu výhrou 82:76 ve východočeském derby na hřišti Hradce Králové. Královští sokoli tak skončili v tabulce osmí za USK. V předkole se utkají s nejlepším týmem skupiny A2 Děčínem, Pražany čeká Ostrava, která v závěrečném duelu nadstavby porazila Děčín 92:86.

První pozici měl jistou mistrovský Nymburk, který nadstavbu zakončil výhrou 103:81 nad USK Praha.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - skupina A1 14. kolo nadstavby Hradec Králové - Pardubice 76:82 (25:21, 46:41, 65:65)

Nejvíce bodů: Sedmák 28, Peterka 15, Pešakovič 11 - Pekárek 20, Svoboda 14, Shundel a Walton po 12. Kolín - Brno 93:92 (17:23, 39:47, 62:68)

Nejvíce bodů: Martin 21, Lošonský 20, Petráš 18 - Mishula 24, Körner 15, Marko 11. Nymburk - USK Praha 103:81 (31:12, 54:37, 80:60)

Nejvíce bodů: Hruban 20, Harding 15, Kříž a Palyza po 13 - Mangas 19, Štěrba 14, Vlk 13. Opava - Ústí nad Labem 105:87 (39:22, 62:40, 82:58)

Nejvíce bodů: Markusson 18, Klečka, Slavík a Zbránek po 13 - Spencer 23, Joseph 19, Autrey 18.

Tabulka Tým Z V P S % 1. Nymburk 36 35 1 3611:2780 97,2 2. Opava 36 25 11 3172:2838 69,4 3. Brno 36 24 12 3039:2872 66,7 4. Kolín 36 19 17 3166:3249 52,8 5. Ústí nad Labem 36 18 18 2914:2983 50,0 6. Pardubice 36 17 19 2995:2972 47,2 7. USK Praha 36 14 22 3059:3177 38,9 8. Hradec Králové 36 14 22 2862:3121 38,9

Basketbalová Kooperativa liga mužů - skupina A2 12. kolo nadstavby Ostrava - Děčín 92:86 (17:21, 39:37, 74:59)

Nejvíce bodů: Radukič 31, Antonio 18, Vann 16 - Šiška 17, Alston 13, Osaikhwuwuomwan 11.

Tabulka Tým Z V P S % 1. Děčín 34 17 17 2821:2784 50,0 2. Ostrava 34 13 21 2733:2947 38,2 3. Olomoucko 34 9 25 2700:2970 26,5 4. Jindřichův Hradec 34 7 27 2727:3106 20,6

