České duo v Barceloně potvrzeno. Satoranský se po šesti letech vrací z NBA

V Barceloně se Satoranský sejde s kolegou z reprezentace Janem Veselým, který do týmu přestoupil z Fenerbahce Istanbul. Jeho příchod na tři sezony oznámil katalánský velkoklub v pátek.

Právě možnost české spolupráce byla jedním z hlavních důvodů, proč se třicetiletý rozehrávač Satoranský rozhodl pro návrat do týmu, kde už působil v letech 2014 až 2016.

Když z něj před šesti lety odcházel do nejslavnější světové ligy NBA, prohlásil: „Vím, že tu mám nedořešené záležitosti. Jednoho dne chci s týmem zvednout trofej.“

Během svého prvního působení v Barceloně odehrál 150 zápasů, od příští sezony dostane šanci tento počet navýšit a splnit svá slova o ambicích.

Satoranský v NBA řečí čísel 6 sezon

4 kluby

388 utkání

Průměrně: 7 bodů, 3 doskoky, 4 asistence a 22 minut na zápas

Bude patřit k největším hvězdám ACB i Euroligy, Barcelona se díky jeho příchodu rázem řadí mezi největší favority obou soutěží.

V uplynulé sezoně skončila v domácí lize druhá za Realem Madrid, v nejprestižnější evropské klubové soutěži brala třetí místo.

A vzhledem ke dvěma zvučným českým posilám je jasné, že od příští sezony chce jen tituly.

Satoranský bude svými přihrávkami zásobovat nejužitečnějšího hráče posledního ročníku Euroligy Nikolu Mirotiče z Černé Hory, Argentince Nicolase Laprovittolu, Španěla Alexe Abrinese a také krajana Veselého.

Do Barcelony se vrací po šesti letech v NBA, kde hrál tři sezony za Washington, dvě za Chicago a v uplynulé vystřídal New Orleans, San Antonio a znovu Washington.

Do známého působiště v hlavním městě USA se vrátil na začátku března a po utrápené sezoně pookřál. Jenže k 30. červnu mu v elitní zámořské soutěži skončila smlouva a pokud by se chtěl ucházet o novou, zajisté by nedostal tak lukrativní podmínky jako v předchozích třech letech, kdy bral deset milionů dolarů ročně.

Rovněž kvůli větší jistotě bez náhlých výměn, které zažil na přelomu roku, se otec dvou dětí rozhodl vrátit se do Evropy. Do prostředí, které zná, a kde navíc bude řádit s krajanem Veselým.

Stále je v nejlepších sportovních letech, a tak bude moci ukázat své kvality v evropském basketbale, který by mu měl více sedět, jelikož patří mezi týmové hráče, kteří rádi nechávají vyniknout kolegy z týmu.

Navíc za šest sezon v NBA si zahrál jen dvě play off, nyní bude moct ukojit svůj hlad po získávání trofejí. S Barcelonou bude bojovat o nejvyšší příčky. Ze slavné zámořské ligy odchází se ctí: zanechal v ní dosud největší českou stopu.

Teď se vydává za (staro)novou výzvou.