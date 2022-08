Basketbalista roku Veselý popichuje Satoranského: Teď už mi nebude přihrávat!

Posledních osm let strávil v Turecku, manželka pochází ze Srbska. Veselý je tak doma na vícero místech, k nim od nadcházející sezony ostatně přibude i Barcelona, se kterou před nedávnem podepsal smlouvu.

„Ve Fenerbahce jsem byl dlouho, potřeboval jsem nějakou novou energii,“ připouští.

Na pobřeží Středozemního moře se setká s reprezentačním parťákem Tomášem Satoranským. Mimochodem mužem, kterého z trůnu po nejlepšího českého basketbalistu po čtyřletém panování sesadil.

„Ještě jsme neměli čas pořádně se popíchnout. Tak nějak se střídáme a doufáme, že třeba Vít Krejčí nás už vymění,“ přeje si.

Zatím je však souboj o post domácí jedničky pod koši celkem jasně v režii zkušené dvojice, jejíž cesta se spojila spíš shodou okolností, které jim nahrály. Nemyslete si, že by Veselý se Satoranským společný příchod do Barcelony dlouze plánovali.

Čeští reprezentanti Tomáš Satoranský a Jan Veselý podepsali smlouvu s Barcelonou.

A tak může dojít na nezvyklou situaci: bitvu o skleněnou trofej budou svádět spoluhráči. „Už jsem si dělal doma srandu, že Saty už mi radši nebude přihrávat, abych tu cenu náhodou zase nedostal. Postavím mu clonu a on prostě zakončí. Ale bohužel, vždyť ho znáte, on tohle nedokáže. Radši mi to hodí na smeč,“ rozesměje se Veselý.

Oba působili v NBA, oba hráli Euroligu, ale dosud nikdy společně. Až nyní.

„Dlužíme si to navzájem. V reprezentaci se vidíte na měsíc, ale celý rok spolu? To bude trošku výzva,“ těší se 213 centimetrů vysoký pivot.

Kvalifikace těsně před EuroBasketem? Podivné

Veselý se nyní připojí k národnímu týmu, který se už intenzivně chystá na náročné soutěžní období. Kromě přípravných duelů sehraje ke konci srpna dva kvalifikační zápasy o postup na světový šampionát v příštím roce: ve Francii a doma proti Maďarsku.

V pátek 2. září pak vstoupí utkáním s Polskem do EuroBasketu, základní skupinu s českými basketbalisty přivítá pražská O 2 arena.

„Vůbec nevím, co si myslel člověk, který určil, že se bude hrát takhle krátce před EuroBasketem nějaká kvalifikace. Těžké zápasy, navíc oficiální,“ čílí se někdejší šestka draftu NBA. „Aspoň uvidíme, jak na tom jsme,“ krčí rameny.

Na zaplněnou libeňskou halu se však těší, vždyť v podobné atmosféře ještě v Česku nikdy nehrál. „Doufám, že bude vážně vyprodáno. Hrát doma bude mít své kouzlo.“

A zvlášť vyhlíží střetnutí se Srbskem, ke kterému má velmi vřelý vztah. Před lety se dokonce v tamních médiích spekulovalo, že by mohl zemi své partnerky reprezentovat. „Ale vůbec to nebylo ve hře. Srbové o tom mluvili, ale zřeknout se českého pasu pro mě nepřipadalo v úvahu,“ říká.

S národním týmem, který se v posledních letech na velkých akcích prezentoval až nad očekávání dobře, může pomýšlet vysoko. Zvlášť když po četných zdravotních trablích je kádr konečně kompletní a v pořádku.

Na Veselém bude i tak ležet velká zodpovědnost. Zrovna proti Srbsku bude pod košem zodpovídat za Nikolu Jokiče, nejlepšího basketbalistu NBA uplynulého ročníku.

„Zatím všechny naše úspěchy přišly venku, tak doufám, že se mentálně připravíme tak, abychom doma nevyhořeli,“ přeje si Veselý.