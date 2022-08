Ženská NBA? Snad ještě bude šance, doufá nejlepší česká basketbalistka

Už jako nová královna českého basketbalu se kamarádsky objala s Janem Veselým, novým nejlepším basketbalistou roku. Prohodila pár slov s trenérem Lubošem Bartoněm, který právě v Gironě bude od nové sezony působit po boku legendárního kouče Aíta Renesese. A posléze se uvelebila na královském trůnu.

„Skvělý pocit. Je to zadostiučinění naší práce, odměna za dřinu během roku,“ poví čtyřiadvacetiletá pivotka české reprezentace. Živelná a příjemně upovídaná dívka byla loni v anketě druhá za stálicí Kateřinou Elhotovou, která už kariéru ukončila. Začíná snad nová éra Julie Reisingerové?

Jak hodnotíte uplynulou sezonu v Gironě?

Byla hodně těžká fyzicky i mentálně, měli jsme v týmu dost zranění. Občas jsme hráli s pěti, s šesti hráčkami. Bylo psychicky těžké sezonu dohrát do konce. Bohužel druhý rok za sebou jsme neuhráli to, co jsme chtěli. V Eurolize jsme se chtěli dostat mezi nejlepších osm, což se povedlo. Ale v domácí soutěži bylo naším cílem vyhrát španělský pohár nebo si zahrát finále ligy. Nevyšlo to, což zamrzelo.

Ale trenérům v Salamance jste asi během čtvrtfinále Euroligy utkvěla v paměti.

Očividně ano, asi jsem je zaujala a chtěli mě do týmu. Jsem ráda, že to dopadlo, těším se na novou výzvu. Salamanca je krásné město a hlavně krásný basket. Jde o velmi ambiciózní tým, vždy chtějí maximum. Ale v Gironě jsem byla po životní stránce moc spokojená. Pokud bych se někdy měla někam vrátit a žít tam, bude to právě Girona. Našla jsem tam druhou rodinu, druhý domov.

V Gironě teď bude působit Luboš Bartoň, staví se tam kvalitní tým kolem Marca Gazola.

Škoda, že se nepotkáme. Luboš a jeho rodina si to tam jistě zamilují. Bude pracovat s mým přítelem (Arnau Sacot, asistent trenéra Girony, pozn. red.). Navíc tam míří i Ondra Hanzlík, můj blízký kamarád.

A jak hodnotíte sezonu v reprezentaci?

Očekávali jsme víc. Bohužel nás teď čeká generační obměna, snad se nám podaří kvalifikovat se na EuroBasket 2023. Toto léto už jsme na nové generaci začali pracovat.

České basketbalisty do 20 let si před pár týdny zahrály finále mistrovství Evropy, jak se těšíte na spolupráci s nimi?

Moc! S přítelem mládežnické výběry hodně sledujeme. Koukali jsme na dvacítky, budeme koukat na osmnáctky i na šestnáctky. Lze tam přečíst, co nás čeká. Některé holky už trochu znám, myslím, že nás čeká zajímavá budoucnost. Jen holky nesmějí přestat pracovat. Já měla spoustu nadějných spoluhráček v šestnáctce, které už basket nehrají.

O EuroBasketu v Praze „Moc se na začátek září a EuroBasket v Praze těším. Naši kluci i český basket si takový turnaj doma zaslouží. Mají generaci, kterou my holky teď nemáme, a je třeba z toho vytáhnout co nejvíc. Věřím, že budou bojovat o medaile.“

Čím to je?

Těžko říct. Všechny jsme byly hodně mladé, měly velké cíle. Kreslily jsme si, jak bude krásné hrát basket. Ale ono to tak krásné není, je to dřina. Spousta holek neudrží tlak, kvalita české ligy jim nestačí, tak jdou do zahraničí. Jenže tam jim zas chybí rodina, přátelé. Vrátí se zpět a už nemají do basketu takovou chuť. U mladých je potřeba udržet chuť k basketu a lásku k našemu sportu. Doufám, že mladé holky basket nepřestane bavit a ten chtíč, který teď mají v juniorských týmech, jim zůstane až k nám. My je potřebujeme, nás je teď opravdu málo.

Byl i u vás moment, že jste to chtěla zabalit?

Byl, bylo jich spousta. Říkala jsem si: Ale moje kamarádky jsou venku, nakupují nebo chodí na tancování. A já musím na trénink. Je těžké udržet hlavu v basketbalu, naštěstí mi pomohli rodiče. Vždy, když přišel takový moment, řekli mi: Kde budeš za pár let ty a kde budou ony? Jsem ráda, že mi to občas připomněli. A také jsem ráda, že jsou oba dnes tady na vyhlášení. Objeli se mnou všechny zápasy, turnaje, repre srazy, které mě dovedly až sem.

Může být výhoda nové trenérky reprezentace Romany Ptáčkové, která mladší hráčky dobře zná?

Ano, donese nám novou šťávu a impuls, těšíme se na to. Měli jsme jen pár soustředění, ale už vidíme změny. Akorát mezi evropským basketbalem mládeže a žen je velký rozdíl. Navíc hráčky ze španělské či francouzské reprezentace hrají tamní ligu. My víme, že česká liga bohužel není tak dobrá. Nevyrovná se úrovni evropských lig. Zlepšení naší reprezentace nepřijde hned, bude potřeba hodně zápasů, čeká nás spousta práce.

A vy budete hlavní tváří této nové reprezentace.

Snad nás bude víc. V anketě za mnou skončila Veronika Voráčková, pak Tereza Vyoralová. Máme řadu kvalitních hráček, snad ještě pár let vydrží. Snažíme se mladším holkám ukázat naši cestu, něco jim vysvětlit. Někdy je to těžké, taky jsme do této role byly trochu hozeny. Řekli nám: A teď budete lídři vy!

Mimochodem, díky angažmá v Salamance jste se dostala na španělskou špičku. Kam dál? Máte v hlavě stále i WNBL?

Každé léto a každé Vánoce, kdy se o WNBA začíná mluvit, mi to hraje v uších. Bohužel předtím jsem byla zraněná a tato moje sezona na WNBA tak dobrá nebyla. Doufejme, že tu následující vyšperkuju a bude šance se tam dostat.