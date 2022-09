Hraju za Barcelonu! Je to odměna za to, že jsem jako kluk nepařil nadarmo

„Obrovská pocta, odměna a připomínka toho, že jsem jako kluk nepařil celé dny nadarmo, jak byste nejspíš řekl vy,“ usměje se a má pravdu.

Ano, přiznal jsem se hned, že mám k počítačovému hraní averzi. Kvůli svým dětem, které se nedokážou odlepit od rozsvícených displejů, pokud zrovna akutně netrpí hladem. Právě od nich vím, co znamená zkratka LoL neboli League of Legends. Že ta hra je rozvrstvená do tří pater, že se nesmí zanedbat jediný detail strategie. Dreedy, jak se jednadvacetiletému mládenci z Mikulova přezdívá, si díky téhle hře vydělává na nejslavnější fotbalové adrese. Barcelona je kolos, který jen na Facebooku sleduje přes deset milionů lidí. A ve středu potká Plzeň v Lize mistrů.