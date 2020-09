Šestnáctiletý kouč brněnských basketbalistů po nocích stříhá tréninky

Novinky z Basketu Brno Sezonu zahájí v pátek proti Kolínu v 18 hodin v hale Vodova.

Reprezentační pivot Patrik Auda za Brno hrát nebude. V Jokohamě, kam letos přestoupil, by totiž mohl kvůli omezením pro cizince přijít o místo.

Klub mění název na prosté Basket Brno bez jména sponzora.

Cílem podle kouče Lubomíra Růžičky je pozice do 8. místa v základní části, po nadstavbě chtějí Brňané vstupovat do play off z maximálně šesté příčky.

Tým v prvních kolech nastoupí bez reprezentanta Radka Farského. Křídelník si zranil kotník na přípravném turnaji.