Do výšin s Bartoněm. Brněnský basketbal hlásí zvučnou posilu

Tři roky působil v Itálii a osm let ve Španělsku, kde dokonce dvě sezony oblékal dres slavné Barcelony. S ní získal také nejcennější trofej starého kontinentu - vítězství v Eurolize. Ve vitríně má také poháry pro šampiona Eurocupu či mistra české i španělské ligy. A zářil také v reprezentaci. Například na evropském šampionátu roku 1999 byl druhý nejlepší střelec s průměrem 18,7 bodu na zápas. To vše má v kariéře na triku Luboš Bartoň.

Teď bude legenda českého basketbalu po boku kouče Lubomíra Růžičky radit hráčům A-týmu v Basketu Brno a vést program rozvoje mládeže Next Generation. „Byl jsem bez práce, jelikož mi kvůli koronaviru selhala dohoda o pokračování v Americe. Musel jsem se tedy stáhnout zpět do Evropy a přišlo mi vhod tuhle dobu přežít doma v Česku. Tato nabídka mi navíc dává skvělý smysl,“ těší se Bartoň především na projekt s mladíky, jemuž bude šéfovat.

Do klubu jej chtěl hlavně trenér Růžička, pod nímž bývalé křídlo působilo v reprezentaci i v hvězdném Nymburku. „Poté se Luboš transformoval do role kouče a stali se z nás kolegové. Jsem za to velice rád, protože basketbalový trenérský cech by měli tvořit také bývalí hráči, kteří prošli ať už americkými univerzitami, nebo právě lidé jako Luboš Bartoň,“ kvituje cestu čtyřicetileté legendy Růžička.

Ten svému novému asistentovi klade za cíl propojení A-týmu s novým projektem. „Mezi kluky z Next Generation, ale i mladíky A týmu výborně zapadne. Může je připravovat na vyšší level basketbalu a sdílet s nimi obrovskou spoustu zkušeností z pozice hráče. Zároveň má už oko trenéra a dívá se na to spíše z tohoto pohledu,“ věří Růžička.

Podobná očekávání a cíle má také sám Bartoň. „Hlavní tým a projekt musí jít ruku v ruce. Mám skvělé zkušenosti z Barcelony, kde toto propojení perfektně funguje s rezervním kádrem. Mám za to, že vím, jak to má přesně fungovat a jak celý systém nastavit. Vsadím se, že už po jedné sezoně mě to posune dál nejen jako trenéra, ale i z manažerské a koordinátorské stránky,“ přijímá novou výzvu.

Ambiciózní přeměna klubu

Zároveň však nová akvizice realizačního týmu sleduje i přerod „áčka“. Na minulý neúspěšný ročník nicméně nekouká a začne s čistým štítem. „Já znám všechny hráče a velmi dobře znám i kouče Růžičku. Vím, jak chce hrát, že dá příležitost mladým, a od toho se odrazíme. Je zbytečné se vrtat v tom, co bylo v minulých letech,“ hledí do budoucna.

Hlavní trenér brněnských basketbalistů ale na předchozí sezony zcela zapomenout nehodlá. „Probíhá tu rekonstrukce, jaká byla potřeba. Musíme si uvědomit, že v posledních letech se jen přešlapovalo na místě. Vždy tři cizinci přišli a tři odešli. Někteří hráči mě přesvědčili, a proto zůstali, a někteří nepřesvědčili, a proto již v kádru nejsou. Je to paralela, která je v běžném fungujícím byznysu normální,“ popisuje přestavbu klubu.

Ve spolupráci s novým izraelským spolumajitelem se Růžička zatím činí na přestupovém trhu a tým obohacuje o jména prověřená národním týmem. „Vybíráme hráče, kteří jsou dobrými atlety, ať už je to Viktor Půlpán, nebo Šimon Puršl, protože atletismus je dnes pro vrcholový basketbal ohromě důležitý,“ odůvodňuje dvě své největší posily.

Oba má Růžička nasledované a ví, jakou roli jim svěřit. „Příchodem Viktora přivádíme vyššího rozehrávače s dobrým rozpětím paží právě do defenzivní činnosti a zároveň hráče, který dokáže vhodně ‚napichovat‘ obranu tak, aby dokázal uvolňovat střelce na perimetru nebo spolupracoval s pivotmany,“ komentuje roli Půlpána. „Od Šimona si slibujeme vybalancovanou hru pod oběma koši a chceme pracovat také na jeho hře čelem k obroučce, protože i na to má,“ dodává k pivotovi Puršlovi.

Podobně vidí oba reprezentanty i Bartoň. „Jejich věk a fakt, že moc takových hráčů u nás po palubovce neběhá, jim přisuzuje velký potenciál. Právě tato dvojice nám dá obrázek, co může nastat v budoucnosti. Jestli budeme schopni si vzít hráče s potenciálem a posunout je dál,“ myslí i na rozvoj brněnských hvězd novopečený asistent, který díky novému působišti, kam se přesouvá z Barcelony, může pokračovat také u reprezentace do 18 let.