Brněnská tradice + světová persona. LeBronův trenér zaštítil velký plán

„Spolumajitelem mmcité1 Basket Brno se stává společnost True Player Group, kterou spoluvlastní rodina Davida Blatta s Idanem Avšalomem, bývalým generálním manažerem Hapoelu Jeruzalém,“ oznámil ve středu finální dohodu brněnský kouč Lubomír Růžička.

„Oba pánové se etablovali v rámci rozvoje hráčů pro Euroligu, Eurocup i draft NBA. Nyní nám pomohou vybudovat z klubu značku, která bude dělat radost našim fanouškům i oslovovat největší české, ale i evropské talenty,“ vyzdvihl Růžička.

Ten díky nadstandardním vztahům s trenérem reprezentace nastartoval proces, jehož výsledkem může být nová éra basketbalu v Brně.

„Ginzburg se mě loni ptal, jak Brno vnímám. Říkal jsem mu, že zdejší basket má obrovský potenciál. V současné chvíli je zde šest až osm stovek chlapců ve věku osm až čtrnáct let, je tu velmi příjemná hala na Vodově, je to univerzitní město a máme to jen hodinu do Vídně. Když jsme se bavili, jak tomu zde pomoci, vznikl nápad spojit se s Izraelci, kteří již delší dobu chtěli vstoupit na středoevropskou scénu,“ popsal vznik spolupráce Růžička.

Novinky v Basketu Brno ● Tým bude od příští sezony hrát v Městské hale Vodova.

● Odkoupil od Kondorů Liberec práva na start v extralize do 19 let. ● Ve spolupráci s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity vytvořil projekt Next Generation pro hráče do 23 let. ● Přivedl reprezentačního rozehrávače Viktora Půlpána, podle kouče se dají očekávat i další příchody včetně zahraničních posil.

David Blatt je v basketbalových kruzích jméno, které není třeba představovat.

Američan s izraelským pasem dva roky vedl Cleveland Cavaliers, v němž trénoval i superstar LeBrona Jamese. S reprezentací Ruska získal na olympiádě 2012 v Londýně bronzovou medaili a na evropské klubové scéně získal oba nejprestižnější tituly za vítězství v Eurolize i Eurocupu.

Od Izraelců si brněnští basketbalisté slibují nejen vylepšení pozice v tabulce, ale hlavně stabilizaci týmu ve všech aspektech.

„Nejde tu o to, přivést na rok hráče, se kterými si pověsíme medaile na krk. Cílem je stabilně klub rozvíjet, udělat z něj dobrý produkt. Aby byl kraj hrdý, že je tu kvalitní basketbalový klub, aby fanoušci měli komu fandit, aby měly mládežnické kategorie kde růst a aby i hobby hráči měli kde hrát. Snažíme se vytvořit celou klubovou kulturu a nové prostředí,“ odhaluje Růžička velkolepé plány.

Izraelci, kteří vedou také dva celky ve své vlasti, vstupují do Brna s ideou vytvoření programu rozvoje basketbalistů do třiadvaceti let pro největší evropské soutěže.

„Nechceme produkovat a prodávat hráče do Nymburka nebo do průměrných polských týmů, chceme vytvořit organizaci lákající mladé talenty z Česka i celé střední Evropy,“ naznačuje ambice manažer týmu Michal Jimramovský.

Dohodu o spolupráci urychlily i vynikající výsledky české reprezentace na loňském mistrovství světa. „Být šestí na světě v takto globálním sportu s polovinou sestavy z české ligy, to prostě zanechá dopad a jsem skálopevně přesvědčený, že to naší dohodě pomohlo. Český basketbal i hráči začínají být pro svět sexy,“ míní Růžička.

Brňané v uplynulých letech tápali, naposledy v základní části zvítězili pouze třikrát a stabilní sérii vítězství zaznamenali až těsně před předčasným ukončením soutěže ve skupině poražených. Klub navíc po sezoně opustila trojice hostujících hráčů Lukáš Stegbauer, Filip Novotný a Petr Heřman.

Impulz v podobě nového investora tak perfektně vystihl načasování. Izraelcům nově patří polovina klubu. „Rozhodovat v klubových otázkách bude šestice lidí, ve které jsou zastoupeny všechny strany i sportovní vedení,“ upřesňuje Jimramovský.

Kromě změn ve vlastnictví tým mění i domácí palubovku. Basketbalisté dosud sídlili v prostorech Masarykovy univerzity v bohunickém kampusu, od příští sezony se však má hlavní tým přesunout do Městské haly Vodova, zatímco stávající zázemí využijí mladíci do devatenácti let.

„Umožní to rozvoj všem věkovým kategoriím. Hráči dorostu díky tomu poznají, že trénink není jen devadesátiminutovou jednotkou, ale že začíná rozcvičením v posilovně a končí kvalitní regenerací,“ hájí změnu Růžička.