Roušky, různé vchody, Auda. Basketbalisté Brna hostí mezinárodní turnaj

Do Brna přijedou tři kluby - slovenské Levice, maďarský Paks a slovinské Domžale. Program v hale Vodova začíná vždy v 17 hodin.



„Halu musíme rozdělit do sektorů pro pět set lidí. Nachystali jsme tak dvě zóny ve spodním patře, samozřejmostí jsou sociální zařízení nebo bufety pro oba sektory zvlášť. Každý návštěvník pak bude muset mít roušku,“ oznamuje opatření generální manažer klubu Michal Jimramovský. „Byl jsem na hygieně už minulý týden. Sami z opatření radost nemají, ale domluva byla rychlá a férová.“



O bezpečnost hráčů pečuje Jimramovský také, přiznává ale, že je to složitý úkol. „Vzhledem k tomu, že basketbalisté proti sobě budou hrát zápasy a budou na sebe koukat a dýchat z deseti centimetrů, tak dělat nějaké restrikce pro týmy mi přijde až zbytečné,“ líčí manažer.

O úskalích mezinárodních střetů v covidové éře už se Brňané nedávno přesvědčili, když kvůli nákaze v týmu soupeře museli zrušit cestu do Polska. Přesto se konfrontace s cizinou nevzdali.

„Rozdělil bych očekávání na výkonnostní a výsledková. Chceme se prezentovat nátlakovým bráněním a spoustou snadných bodů z protiútoků tak jako v přípravě na Slovensku. Naše hra vypadala velmi slibně. Výsledkově bychom se samozřejmě chtěli prezentovat co nejlépe a turnaj ovládnout, ale je to až druhotný cíl,“ rozvádí své plány trenér Lubomír Růžička.

V dresu Brna se představí také reprezentační pivot Patrik Auda. Že by krátkodobá posila rozbíjela týmovou přípravu, se Růžička nebojí. „Někdo může mít za to, že s Audou budeme mistry přípravy, a až odejde, že nás to rozhodí. Já to tak ale nevnímám. Naše podkošová sestava budí respekt i sama o sobě,“ tvrdí kouč. „Patrik tu maká každý den, zvyšuje kvalitu tréninku pro celý tým. Ostatní to může katapultovat k ještě lepším výkonům.“