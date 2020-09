Brněnské basketbalisty nepustí koronavirus do hry do začátku října

Brňané kvůli podezření na výskyt koronaviru v týmu odložili už středeční zápas 2. kola s Olomouckem. Po potvrzení nákazy padly infekci za oběť duely z dalších tří kol. Brňané je měli všechny odehrát na palubovkách soupeřů, a to v Děčíně, Hradci Králové a Nymburce. Nejbližší naplánované utkání teď mají v kalendáři 3. října v Opavě.

„Vzhledem k nařízením, která nyní musíme respektovat, požádal náš klub vedení soutěže o odložení ligových zápasů, než uplyne minimálních 10 dní povinné karantény. Pevně věříme, že po jejím odeznění se budeme moci vrátit do normálu a další odklady již nebudou nutné,“ uvedl Basket Brno na svém webu. Posílený tým nastoupil dosud jen do prvního kola, v němž zvítězil nad Kolínem 78:61.

Pozitivní test na koronavirus oznámil také ženský tým Žabin. Nakažena byla jedna z hráček, družstvu byla nařízena karanténa a podstoupí odběry.

„V současné chvíli jsme úplně přerušili přípravu, čekáme na odběry a podle výsledků a zdravotního stavu hráček a členů realizačního týmu rozhodneme o dalším postupu,“ uvedl generální manažer Žabin Radek Šír na klubovém webu.

Do ligy by měl třetí celek minulé sezony, která byla předčasně ukončena kvůli pandemii, vstoupit příští sobotu zápasem v Hradci Králové. Šír konstatoval, že klub dělá vše pro to, aby minimalizoval šíření potenciální nákazy a Ženská basketbalová liga mohla odstartovat podle plánu.