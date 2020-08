Auda bude hrát přípravu za Brno, které ho chce i na start ligy

„Jsem moc rád, že je Patrik s námi, protože je zářným příkladem, že kluk z Brna to dotáhl až na 6. místo na mistrovství světa. V současnosti Patrik čeká na víza do Japonska, kde podepsal nový kontrakt. Na základě toho vznikla gentlemanská dohoda, že se s námi bude Patrik připravovat a nastoupí také do přátelských utkání,“ uvedl v tiskové zprávě hlavní trenér Brna Lubomír Růžička.

Auda je v týmu i na základně jejich přátelství a Brno by třicetiletého pivota v případě možnosti chtělo zařadit do sestavy i na startu nového ligového ročníku. „Uvidíme samozřejmě, jak to bude vypadat v září, kdy začíná KNBL. Pokud nebude moct i nadále odcestovat do Japonska, tak budeme s ním, jeho agentem a Jokohamou jednat o tom, aby za nás mohl nastoupit i do soutěžních zápasů,“ doplnil Růžička.

Auda se vydal do zahraničí už v roce 2009. Rok strávil na Canarias Basketball Academy na Tenerife, pak čtyři sezony působil v zámoří v celku Seton Hall Pirates v NCAA. Následně vystřídal polské kluby Kutna, Koszalin a Radom, mezitím hrál ve Španělsku za Manresu a před Boulazacem stihl ještě angažmá v italské Pistoie.

„V první řadě jsem moc rád, že tady můžu trénovat, a to v situaci, kdy jsem nemohl odcestovat do zahraničí. Pro odehrání přátelských zápasů jsem se rozhodl, protože si myslím, že mi to může pomoct v přípravě na novou sezonu v Japonsku. Přeci jen jedna věc je trénování a druhá zahrát si i zápasy. Když už nemůžu být v Japonsku, tak chci z přípravy v Brně získat co nejvíc,“ uvedl Auda.