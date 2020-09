V pátek padnou v Brně první koše. Začíná liga basketbalistů

Asociace ligových klubů NBL doufá, že šíření nemoci covid-19 nezabraní odehrání celého ročníku, ale má tři varianty po vyhodnocení vítěze, aby soutěže nebyla jako v minulém ročníku bez šampiona. „My jsme se kolektivně domluvili, že se promptně vždycky sejdeme a zareagujeme na nově vzniklou situaci. Nenastavili jsme přesná pravidla, co se stane,“ uvedl předseda ALK Tomáš Kotrč.

„Máme v sezoně tři základní body. Jedním je odehraná základní část, což je meta, kterou chceme odehrát, ať se děje, co se děje. Pak je nadstavbová část A1 a A2, což je také pomyslný konec, kde se dá určit konečné pořadí,“ podotkl Kotrč.

„Pak je třetí, play off, které se dá v případě potřeby zkrátit ze čtyř vítězných utkání na tři, na dvě, nebo na formát nějakého závěrečného turnaje. Jsou to věci, které jsme nedefinovali dopředu, ale slíbili jsme si, že se sejdeme a řešení se v zájmu basketbalu najde,“ prohlásil Kotrč.

„Nastavili jsme všechna pravidla na to, co nás čeká. Malinko zkušenost máme. Trošičku vím, co nás čeká, ale nevím, kdy nás to čeká,“ doplnil Kotrč k nejistotě při koronavirové krizi.

Pro dohrání NBL zvažuje v nejkrajnější variantě i izolovanou „bublinu“ po vzoru zámořské NBA. V současné době budou mít návštěvníci v halách povinně roušku a povolených je nejvýš 500 diváků v sektoru se samostatným vstupem. Poslední možný termín dohrání soutěže je i kvůli olympijské kvalifikaci české reprezentace 22. května.

Soutěž po uzavření nové tříleté smlouvy s pojišťovnou Kooperativa nadále nese její název KNBL. „Udrželi jsme všechny partnery včetně hlavního Kooperativy. Je to pro nás velmi důležité,“ doplnil Kotrč. Novinkou je zavedení systému videorozhodčího pro posouzení sporných situací (IRS) ve všech 12 halách.

Jasný favorit ligy prošel v létě proměnou. Nymburk opustili Jaromír Bohačík (Štrasburk), Zach Hankins (Maccabi Rišon), Martin Peterka (Braunschweig) či kapitán Pavel Pumprla (Slavia). Posilami jsou Američané Carlton Bragg (Lobos), Jerrick Harding (Weber State), Omar Prewitt (Bandirma) a Slovinec Luka Rupnik (Antverpy).

O nejvyšší pozice bude boj. Nahoře chtějí hrát Opava, Olomoucko nebo Svitavy, které posílili Václav Bujnoch právě z opavského kádru či Domagoj Proleta z USK Praha. Pardubice angažovaly Thomase Dunanse z Monthey, Ústí nad Labem získalo Lamba Autreyho z Děčína a Dereka Juniora Hanese z kosovského klubu Trepca. Vyšší ambice má i Brno: devátý celek minulé sezony angažoval Šimona Puršla ze Svitav a Viktora Půlpána z Pardubic.

Soutěž se hraje stejným systémem jako v minulém ročníku. Po základní části se tabulka rozdělí na dvě skupiny - v první si osm celků zahraje o šest míst v play off, ve druhé se kluby z 9. až 12. místa utkají o dvě místa v předkole play off, v němž narazí na dva nejhorší týmy z první skupiny. Čtvrtfinále a semifinále se poté hraje na čtyři vítězné zápasy, finále na tři a duel o třetí místo na dvě.