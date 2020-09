Omlazené Olomoucko? Medailové ambice mu v lize zůstávají

11:23

Hned pět nových basketbalistů je v sestavě Olomoucka, které vstoupí do sezony sobotním (18.00) domácím zápasem proti Děčínu. Ovšem ambice se nezměnily. Hanáci chtějí do play off a poprat se o medailové pozice.