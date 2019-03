První derby v A1: Svitavy cílí na výhru, basketbalisté Pardubic posílili

„Utkání bude velmi fyzické, plné osobních soubojů. Od Pardubic očekávám také velmi nátlakovou hru na naše rozehrávače,“ říká před duelem trenér Svitav Lubomír Růžička.

V úvodu zmíněné dva zápasy ve skupině A1, ale také poslední kolo základní části proti Olomoucku (81:65) sehráli Tuři vždy na hřištích soupeřů. Dnes se tak představí v domácím prostředí na den přesně po jednom měsíci.

„Po delší odmlce se konečně můžeme vrátit do naší haly Na Střelnici, těšíme se na to,“ říká Růžička.

Kterákoliv derby v regionu vždy doprovází skvělá atmosféra. A ta se bez výjimky očekává i dnes v podvečer ve Svitavách.

„Věřím, že na tento zajímavý souboj si najdou cestu početné tábory fanoušků obou týmů,“ pokračuje Růžička.

Od svých svěřenců očekává poctivý výkon od prvních minut duelu. „Hlavně bojovný a kvalitní, a to na obou polovinách hřiště. Musíme být důslední na obranném doskoku a v útoku hrát odvážně bez zbytečných ztrát, které nás limitovaly v předešlých střetnutích,“ upozorňuje Růžička.

Podobné plány ovšem na dnešní utkání mají i u sousedů v Pardubicích. „I my musíme na doskoku odvést co nejlepší práci a celkově hrát náš styl hry - agresivní a rychlý. Na tuhle výzvu, která je před námi, se moc těšíme,“ vyhlašuje kouč Beksy Levell Sanders.

Sanders: Svitavy se na všechno musí nadřít

Jeho tým sice poslední utkání ve skupině A1 vyhrál, když porazil doma Opavu 80:74, jinak se ale rozhodně nedá říct, že by Beksa byla se svým působením v letošním ročníku stoprocentně spokojená. V průběhu celé sezony vesměs střídá prohru za výhrou a v kontextu se svitavskou dobrou formou ji nečeká vůbec nic jednoduchého.

Derby v sezoně 4. kolo, 6. 10.

Svitavy - Pardubice 85:93 15. kolo, 22. 12.

Pardubice - Svitavy 82:67 Další utkání ve skupině A1 3. kolo

Svitavy - Pardubice sobota 17.00 10. kolo

Pardubice - Svitavy 27. 3. Pořadí: 1. Nymburk 100 %, 2. Svitavy 66,7 %, 3. Ústí nad Labem 62,5 %, 4. Olomoucko 58,3 %, 5. Pardubice 58,3 %,...

„Souboje se Svitavami jsou vždy náročné. Domácí jsou týmem, který se neopírá o jednoho hráče, takže my musíme být připraveni je bránit jako tým,“ říká Sanders.

A jaký má recept na druhou výhru v řadě? „Základem bude, abychom soupeři neumožnili skórovat snadné koše v přechodové fázi. Naopak je potřeba, abychom jim utkání udělali co nejtěžším. Aby se na všechno museli tvrdě nadřít.“

Vedle fanoušků se na derby zajisté těší také sami hráči. Příkladem za všechny je hecování se trojice Šimona Puršla, Viktora Půlpána a Ondřeje Kohouta během nedávného účinkování české reprezentace v úspěšné kvalifikaci na letošní mistrovství světa v Číně, které startuje v září.

„Říkal jsem klukům, že si k nám hned po pauze přijedou pro prohru. Tohle utkání dost vyhlížím. Chceme ho urvat, protože po předchozích dvou prohrách jsme pěkně hladoví,“ mluví za Svitavy jejich pivot Šimon Puršl.

Co se hráčského kádru týče, u Turů by měli být všichni v pořádku. V Pardubicích však nikoliv.

Do utkání určitě nezasáhnou Američané Donovan Jackson a Richard Williams, nejistý je pak i start Davida Škrance, který si přivodil zranění na tréninku.

Pardubice do Svitav přivezou posilu

Už před časem Beksa na ztrátu klíčových hráčů reagovala příchodem chorvatského křídelníka Ozrena Pavloviče. Teď v rámci měsíční zkoušky dotáhla příchod rozehrávače Evana Singletaryho, který v Česku naposledy působil v loňské sezoně ve Slunetě Ústí nad Labem.

Evan Singletary ještě v dresu Ústí donáší míč do koše Pardubic.

„Před rozhodujícími zápasy v nadstavbové části jsme chtěli řešit zdravotní komplikace několika našich hráčů z perimetru, a proto jsme se domluvili s Evanem. Zatím na měsíc, ale je zde možnost prodloužení spolupráce pro zbytek letošní sezony. Singletary je pro nás prověřený hráč na pozici 1 a 2, věříme, že bude přínosem,“ komentuje poslední příchod generální manažer Pardubic Martin Marek.

Čtyřiadvacetiletý hráč loni za Ústí odehrál 39 utkání a v průměru strávil na palubovce 25,2 minuty na zápas a zapisoval 11,1 bodu + 3,1 asistence. V letošní sezoně pak oblékal dres uruguayského týmu Hebraica Macabi Montevideo, kde měl téměř totožné průměry 10,7 bodu + 3,8 asistence.

„Z příležitosti být v Pardubicích jsem nadšený. Mým cílem je hrát pro tým a snažit se co nejlépe plnit všechny úkoly, které mi dá trenér. Věřím, že vyhrajeme co nejvíce zápasů a já k tomu pomohu svými dobrými výkony,“ těší se Singletary. Měl by nastoupit už dnes ve Svitavách v dresu s číslem 5.