Nepropadli. Ale Nymburk je pořád jinde, ví svitavský kouč Růžička

„Do zápasu jsme vstoupili sebevědomě s tím, že můžeme Nymburk porazit,“ prohlásil Welsch na pozápasové tiskovce.

„V první polovině to bylo ještě vyrovnané, drželi jsme se v rozmezí nějakých tří bodů, ale ve třetí čtvrtině nás Nymburk zatlačil. Wright nám dal asi deset bodů za sebou a vinou toho jsme šli tuším na minus patnáct. Pak už se nám rozdíl nepodařilo dotáhnout,“ posteskl si teprve 19letý svitavský talent.

Kouč Turů Lubomír Růžička vedle Welschem zmíněného křídelníka Wrighta (20 bodů a 7 asistencí) na nymburské straně vyzdvihl ještě pivota Michaela Myerse (15 bodů a 6 doskoků).

„Zahráli výborně,“ konstatoval. „My jsme se snažili, seč nám síly stačily, ale byli jsme trochu oslabeni o Edu Kotáska a Matěje Svobodu. Ti by nám rozšířili rotaci. Myslím, že jsme předvedli sympatický výkon, ovšem do nymburského ‚levelu‘ máme ještě daleko. Teď nás čeká reprezentační pauza. Musíme se uzdravit a připravit na zbytek skupiny A1,“ doplnil trenér Růžička.

Nepřekvapí, že jeho nymburský protějšek Oren Amiel nyní druhé Svitavy označil za jednoho z úhlavních konkurentů v této sezoně.

„Očekával jsem, že náš výkon v obraně proti nim nebude tak dobrý, zvláště po pohárovém víkendu a po celém náročném lednovém programu,“ poznamenal trenér lídra nejvyšší soutěže.

Nymburk se víc ponořil do hry až po poločasové přestávce. „Vydařily se nám nějaké akce a zlepšili jsme se i v obraně. Měli jsme více otevřených střel a zápas se nám povedlo v poklidu vyhrát,“ kvitoval kouč středočeského týmu.