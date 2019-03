Nymburk uhájil neporazitelnost, poslední minuta patřila Pumprlovi

Hanáci šli do poslední minuty s vedením 93:91, ale kapitán Pavel Pumprla s pomocí zisku a čtyř bodů v řadě skóre otočil. Koncovku zkrátka zvládli hosté lépe.

V předchozím průběhu zápasu patnáctinásobní čeští šampioni promarnili náskok až 22 bodů.

„Čekali jsme těžké utkání. Měli jsme skvělý start do utkání, ale pak se nám stalo něco, co by se stávat nemělo. Ale stalo se. Hrál proti nám ale útočně asi nejsilnější protivník v lize,“ řekl nymburský kouč Oren Amiel.

„Taková utkání jsou pro nás důležitá, protože nám pomáhají se zlepšovat. Projevil se náš charakter a také zkušenost,“ uvedl.

I Pumprla dramatický souboj uvítal. „Potřebujeme takové zápasy. Nikoho nebaví pořád vyhrávat o 20, 30 bodů. Jsem proto za takový zápas rád, protože je to zkušenost pro hráče, kteří s námi takové zápasy ještě nezažili, že i v lize se něco takového může stát,“ řekl autor 12 bodů, z nichž deset dal v poslední čtvrtině.

Olomoucku nepomohlo ani 30 bodů Douglase.

Druhé v tabulce jsou Svitavy, které zdolaly 71:63 oslabené Pardubice, jimž chyběli Williams, Jackson, Škranc a Půlpán. Třetí příčka patří Ústí nad Labem, které zvítězilo v Brně 81:72.