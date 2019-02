Udrželi jsme koncentraci a zvládli to, oddechl si pardubický Pavlovič

„Minulý týden jsme utrpěli krutou porážku v Brně o jediný bod. Je fajn, že jsme se z toho vzpamatovali,“ uvedl křídelník Pavlovič po zápase, v němž si připsal 19 bodů a 9 doskoků k tomu.

Po výsledcích, které Pardubice měly v poslední době, to je pro tým nepochybně hodně důležité vítězství.

Samozřejmě. Chtěl bych poděkovat fanouškům, že na Dašickou dorazili a podpořili nás. Odevzdali jsme solidní výkon. Mužstvo dobře pracovalo pod obroučkou. (kouká do technického zápisu o utkání) Jak vidím, měli jsme 48 doskoků, to je velmi slušné číslo. Nicméně pořád je co zlepšovat na koncovce a pokud jde o ztráty. Když se to podaří, budeme vážně silný tým.

Co kromě doskoků ještě rozhodlo o vaší výhře?

Energie, kterou jsme do hry vkládali, a taky schopnost proměňovat brejky. Postupem času nám ovšem šťáva začala docházet a Opava se k nám přitáhla. Padalo jim to tam - neměli co ztratit a hráli uvolněně. Dávali i hodně těžké střely. Ale naštěstí jsme si udrželi koncentraci a zvládli to.

Rozehrávač Viktor Půlpán před zápasem zmínil, že byste proti Opavě měli těžit především z práce pivotů. Zdálo se mi však, že hra křídel a střelba z větší dálky byly pro výsledek snad ještě důležitější.

Tak to chodí, když „dlouzí“ zápas dobře rozehrají. Opava si potom vymezené území hlídala a my díky tomu měli víc prostoru ke střelbě z venku. Pivoti nám to hodně usnadnili, využili jsme toho. Platilo to i v závěru utkání.

Takže se dá říct, že pivoti udali hře ráz?

Ano. Dali hned zkraje několik důležitých košů a my z toho pak těžili.

Byl jste v závěru nervózní při házení šestek? Náskok byl těsný...

Nervózní ne, jen unavený, ale na to se nelze vymlouvat. Prostě bylo třeba jít na čáru, ty trestné hody proměnit a pojistit naše vítězství. Dvě jsem minul, ale doskočili jsme to. Dopadlo to dobře, za což jsem rád.

Jak si zvykáte v Bekse? Z dřívějška už máte za sebou krátké angažmá ve Svitavách, které jsou pro Pardubice krajským rivalem...

Jo, je docela legrační, jak se to všechno vyvinulo. Cítím se tu skvěle, kluci mě parádně vzali mezi sebe. Tréninky vypadají dobře, den před zápasem s Opavou to bylo zatím nejlepší, co jsem tady. V obraně jsme komunikovali, jen to musíme ještě víc přenést do zápasů. Ale na hřišti už se to začíná projevovat. Jakmile budeme mít kompletní soupisku i se všemi rozehrávači, budeme nebezpeční.