STALO SE 8. ČERVENCE: Špatné Rozhodnutí. Miláček LeBron dopálil Ameriku

Kdekdo to obrečel, kdekdo se kvůli tomu opil.

Tak velkou změnu mohl do životů mnoha lidí přinést jeden muž, kterého znali jen z obrazovky. Početní příznivci Chicago Bulls, New York Knicks, New Jersey Nets i Los Angeles Clippers věřili, že právě jejich klub bude ten šťastný. Ten, kterému budou díky LeBronovi patřit desátá léta 21. století.

Kdekdo Jamese proklel. Kdekdo se kvůli němu dopálil.

LeBron James v televizním The Decision (Rozhodnutí) oznamuje, že odchází na South Beach a stane se hráčem Miami Heat:

Především v Clevelandu a jeho okolí nemohli uvěřit, že je JEJICH LeBron opustil. On, rodák z nedalekého Akronu, kterému bylo souzeno zlomit sportovní prokletí severovýchodního Ohia.

Za sedm let mezi profesionály zůstával James bez jediného skandálu, na hřišti ani v soukromí netropil hlouposti. Překonával už tak vysoká očekávání, své Cavaliers posunul během pár let ze dna NBA k vrcholu takřka bez pomoci. Platilo to nejen o ligové tabulce, ale i o ceně klubových akcií.

Pro město Cleveland byl LeBron James ta nejlepší značka vůbec - a Amerika si ho za to vážila. Většina fanoušků ostatních týmů ho chtěla pro sebe, ale respektovala, že doma je pro něj doma.

A najednou rána.

LeBron se odchodem do Miami v mnoha očích pošpinil.

Ve velkém fandové pálili jeho dresy. Ve velkém vymýšleli posměšné přezdívky. LeBum, LeBrat, LeBrick, LeBust, LeCoward, LeFail nebo LeRun jsou ty milejší z nich.

Fandové Clevelandu Cavaliers pálí dresy s číslem 23 a jménem LeBrona Jamese. Jejich miláček zklamal, odešel do Miami Heat.

Odchod své superhvězdy neunesl klubový majitel Dan Gilbert. Příznivcům obratem napsal dopis, ve kterém si sáhl na dno.

„Sobecký.“

„Bezcitný.“

„Zbabělý zrádce.“

Tak počastoval Jamese.

Co víc, Gilbert se fandům Cavaliers osobně zaručil, že jejich tým bude titul v NBA slavit dřív než „samozvaný bývalý Král“.

Tehdy za to dostal od komisionáře NBA Davida Sterna pokutu 100 000 dolarů, dnes by ho nejspíš majitelé ostatních klubů z ligy vyobcovali.

You @Knewtome I'm sure this Dan Gilbert's break up letter to Lebron James is never brought up by other teams recruiting him http://t.co/6FTj97EXne oblíbit odpovědět

James si mezitím v Miami plnil sen, konečně měl hvězdné spoluhráče v Dwyanem Wadeovi a Chrisi Boshovi. A na jihu Floridy se přilévalo. V South Beach si ti tři dny po Rozhodnutí oblékli dresy Heat a mezi ohňostroji pumpovali nadšení do fanoušků.

„Ne jeden, ne dva, ne tři, ne čtyři, ne pět, ne šest, ne sedm...“ Další z ne zrovna šťastných výroků tehdy pětadvacetiletého Jamese, když Miami sliboval totální nadvládu nad NBA a přehazování prstenů pro šampiony vidlemi.

Jen těžko se pak divit, že měli Heat dlouhé měsíce na zádech terč.

Prezident miamského klubu Pat Riley, jenž se v různých úlohách v NBA podílel na devíti mistrovských titulech, se prý zděsil, když to viděl. Byl do poslední chvíle tak zaměstnaný totální přestavbou týmu, že nevěnoval pozornost, co jeho podřízení chystají. Jinak by tuhle estrádu zatrhl.

LeBron James, Dwyane Wade a Chris Bosh zažili mistrovské uvítání v Miami - tak lehké to ale nebylo:

Ale jiskrou, která zažehla nevraživost, bylo The Decision neboli Rozhodnutí. Více než hodinový televizní speciál na ESPN, ve kterém James informoval svět o změně dresu.

Šest milionů důvodů pro, jeden proti

To nejlepší, co se o tomto nápadu dá povědět: vydělal celkem šest milionů dolarů na charitu, menší polovinu pro Boys & Girls Clubs of America.

V jeho prostorách v Greenwichi, ve státě Connecticut, se natáčení pořadu konalo. Mezi pozvanou mládeží zachmuřeně seděl i rapper a čerstvý kandidát na amerického prezidenta Kanye West. Jedním ze stovek milovníků basketbalu, kteří se o akci dozvěděli a okouněli před klubovnou, byl i Donovan Mitchell, tehdy třináctiletý.

Kolem Boys & Girls Club of America v Greenwichi, stát Connecticut, se srotily davy fanoušků. Hlavně těch, kteří přejí NY Knicks. Zároveň nechyběly televizní štáby. Kdekdo chtěl být u The Decision.

Jako první přišel s nešťastným nápadem na The Decision jistý Drew Wagner na podzim 2009, ideu nabídl novináři Billu Simmonsi, tehdy jedné z hlavních tváří ESPN. Simmons i moderátor Jim Gray - prý nezávisle na sobě - nápad tlumočili Jamesovu kamarádovi Mavericku Carterovi.

Proč ještě nezvýšit sílu hlasu amerických sportovců? Koneckonců to bylo poprvé, co si LeBron James mohl svobodně vybrat, za koho a s kým chce v NBA hrát. Tak proč to nedat světu na vědomí pořádně?

Komisionář Stern z té představy vůbec nadšený nebyl. Novinářce Jackie MacMullanové odmítl myšlenku komentovat. Na vypnutý mikrofon jí nicméně řekl: „A nezkusila byste mu to rozmluvit?“

Ale už nebylo cesty zpět. Třináct milionů Američanů v tu chvíli sledovali nervózního chlapíka v kostkované košili.

Gray se Jamese více či méně úspěšně pokoušel rozpovídat a v 21 hodin a 28 minut přišla ta správná chvíle, aby ze sebe hvězda večera vysoukala: „Letos na podzim... Je to velmi obtížné... Letos na podzim se chystám své kvality přesunout na South Beach a připojit se k Miami Heat.“

In this fall... this is very tough... in this fall I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. I feel like it's going to give me the best opportunity to win and to win for multiple years, and not only just to win in the regular season or just to win five games in a row or three games in a row, I want to be able to win championships. And I feel like I can compete down there. LeBron James 8. července 2010, The Decision, ESPN

Předchůdci si na novém supertýmu z Miami smlsli, spojení hvězd kritizovali Larry Bird, Magic Johnson i Michael Jordan. „Svým soupeřům bych nevolal,“ odtušil ten nejslavnější z nich.

Ten slíbil to a ten zas tohle

The Decision ale nespadlo z nebe. Barnumovsky pojaté přetahování o basketbalové hvězdy k počátku století patřilo, naposledy se ve velkém týkalo Gordona Haywarda před třemi lety.

Celtics lákali Gordona Haywarda na Boston na slavném baseballovém hřišti Fenway Park:

U LeBrona Jamese tehdy přestupová sága dostoupila vrcholu.

Jak se vše odehrálo?

Supertým se začal rodit v létě 2008 na olympiádě v Pekingu. Tam se nastupující basketbalová generace skamarádila - doslova na život a na smrt - a poznala, že je lepší nastupovat k zápasům spolu než proti sobě. Nebyli to tehdy jenom James, Wade a Bosh, ale taky Carmelo Anthony a Chris Paul. Zrodila se myšlenka, ŽE se spolu sejdou v jednom klubu. KDY a KDE, to se zatím neřešilo.

V témže roce server Bleacher Report „prorocky“ píše: „Jediné tři kluby, které nemají prostor přitáhnout LeBrona, jsou Miami Heat, Golden State Warriors a Detroit Pistons.“

Play off 2009 a 2010. Na vytoužené finále mezi Jamesem a Kobem Byantem s jeho LA Lakers nikdy nedojde. LeBron sbírá ceny MVP za základní část, ale s Clevelandem se mu nedaří dosáhnout na finále NBA. Nejprve nečekaně ztroskotá na Orlandu, další rok vyšumí v sérii s Bostonem. Tam působí dojmem, že už má sbaleno.

LeBron James z Clevelandu Cavaliers přichází na předávání ceny pro nejužitečnějšího hráče NBA

Cavaliers jsou ale v klidu, LeBron je přece hráčem z rodu Magica a Birda, kteří také strávili celou profikariéru v jednom klubu. Svůj odkaz by odchodem nikdy neohrozil.

„LeBron nepůjde do Miami, kde by byl za Robina k Batmanovi v podání Dwyana Wadea, tak by to vypadalo, a to se nestane,“ je přesvědčený nejmenovaný zkušený trenér.

Konec června 2010. Basketparáda v podobě přestupového období v NBA je na spadnutí. Letošní nabídka nemá obdoby. K dispozici jsou James, Wade, Bosh, Amar’e Stoudemire, Joe Johnson, Dirk Nowitzki, Paul Pierce, Ray Allen, Tracy McGrady, Rudy Gay, Carlos Boozer...

Budoucí velké trio James, Wade a Bosh má ne až tak utajené matiné v Miami. ESPN píše, že Heat jsou favoritem v souboji o Jamesovy služby. Ale tahle zpráva v záplavě dalších slov utone.

Prvního července. Kluby mají od této chvíle možnost scházet se s hráči, kterým právě skončila smlouva. New Jersey Nets lákají na New York (o dva roky později se přestěhují do Brooklynu) a ruský majitel Michail Prochorov představuje Jamesovi plán, jak z něj učinit ještě větší globální značku. Na schůzku přijel i rapper Jay-Z, jenž je v Nets minoritním podílníkem.

Výprava New York Knicks dorazila do LeBronova clevelandského sídla hned poté, doslova se s vyslanci Nets minula ve dveřích. Součástí videoprezentace je klip, ve kterém Sopránovi (LeBron je fanouškem tohoto mafiánského seriálu) přemlouvají basketbalovou hvězdu ke stěhování do Madison Square Garden. V dalším videu vystoupili bývalý starosta Rudy Giuliani, režisér Spike Lee, komik Chris Rock nebo hokejista Mark Messier.

Prezident miamského klubu Riley se mezitím sešel se Stoudemirem. Velká trojka s Jamesem a Wadem mohla vypadat odlišně...

Druhého července. Tříhodinové setkání Jamese se zástupci Heat. Prezident Riley se chlubí svou šperkovnicí. A LeBron je zaujatý. Hvězda nedávné minulosti Alonzo Mourning se rozpláče dojetím, když vypráví, jak se o něj Heat postarali po operaci ledviny.

Dojde i na setkání se zástupci LA Clippers, ti však nemohou nabídnout o mnoho víc než příslib. Blake Griffin celou předchozí sezonu vynechal pro zranění a na první zápas v NBA tehdy teprve čekal.

Chicagský rodák Wade navštívil Bulls - a spojení s Derrickem Rosem, Joakimem Noahem a Luolem Dengem mu neznělo špatně.

Třetího července. Na programu má James setkání se zástupci svých Cavaliers a vedením Chicago Bulls. Clevelandští rozestavili do ulic špalíry fanoušků. Jejich výhodou je nabídka vyšší maximální smlouvy, ostatní mohou přislíbit o 30 milionů dolarů méně.

Bulls předložili Jamesovi obdobný plán jako o den dřív Wadeovi. Byla by tu i šance spojit LeBrona, Wadea, Boshe, Rose a Noaha...

Lákadlo obléci dres proslavený jeho idolem Michaelem Jordanem je mocné - jak blízko do Bulls měl, naznačuje i moment, kdy James odložil číslo 23 a vsadil na šestku. Za Chicago se u LeBrona přimluvil také samotný Barack Obama, velký fanoušek Bulls.

Čtvrtého a pátého července. Ticho. „Den pátý v téhle LeBron-a-Palooze,“ posteskne si ligový funkcionář anonymně.

Začíná však převažovat názor, že LeBron v Clevelandu zůstává.

Šestého července. LeBron James dá světu vědět, jaký klub si zvolil. Už brzy. A taky si právě založil účet na Twitteru.

Sedmého července. Rozhodlo se, že se natočí Rozhodnutí.

Wade a Bosh se zavázali Miami - a bylo jasné, že k sobě vábí třetího. Cleveland si dál věřil. Věřili si i v New Yorku, kam LeBrona táhl nejen čerstvě podepsaný Stoudemire, ale taky Carmelo Anthony. Ten byl sice hráčem Denveru, ale ke Knicks se mohl po další sezoně připojit (nakonec si v únoru 2011 vynutí výměnu, tím však celek z Madison Square Garden fatálně oslabí a nebude mít k ruce dost pomocníků, aby mohl Miami konkurovat).

Osmého července. Den Rozhodnutí.

Devátého července. Show We Did It na uvítanou Jamese a Boshe v Miami.

Především v první sezoně si LeBron a jeho „Heatles“ užili svoje. V NBA nevládli tak, jak si představovali. Na pozice amerických miláčků vyskočili jiní - Kevin Durant z Oklahoma City, Dwight Howard z Orlanda, nováček Blake Griffin z Clippers a Derrick Rose z Chicaga, jenž se v 21 letech stal nejmladším MVP v ligové historii.

Uvítací show Miami Heat na počest tria LeBron James, Dwyane Wade a Chris Bosh

LeBron šel do Miami i proto, že nechtěl být střelcem číslo jedna. To mu vedení slíbilo. „LeBron bude náš Magic Johnson, Dwyane Wade je jako Kobe Bryant a Chris Bosh má roli Kevina Garnetta,“ maluje Riley. Takhle to však fungovat nebude. James se musel chopit prvních houslí a až pak bude úspěšný. Trvalo mu devět sezon, než se naučil být lídrem.

A poučení pro příště

Heat se sice už napoprvé dostali do finále a tam ještě v úvodním a ve třetím utkání proti Dallasu uspěli, ale pak se sesypali. Přesněji: LeBron James se sesypal. Bál se hrát a titul v podstatě přenechal Dirku Nowitzkému a spol. To byla hořká pilulka.

V další sezoně se James obrnil a Miami se rehabilitovalo. Konečně titul. Konečně návrat LeBrona hrdiny. A třetí ročník, to byl vrchol pro velkou trojici Heat. Série 27 vítězných zápasů v základní části je dodnes druhou nejdelší v dějinách NBA a finálový boj se San Antoniem patří mezi nejkrásnější.

Oslavy titulu pro Miami v roce 2012:

Ne, nakonec to neskončilo ani třemi, ani čtyřmi, ani pěti, ani šesti, ani sedmi tituly. Dva byly tak akorát. I ve čtvrtém roce Heat s LeBronem, Wadem a Boshem došli do finále, ale dokonale připravení Spurs se pomstili.

James po čtyřech letech v Miami skončil. Vrátil se do Clevelandu a o dva roky později vydobyl toužený triumf i pro „své“ město. Poučil se - o přestupu z Floridy do Ohia informoval písemně přes Sports Illustrated.

TŘI PRSTENY. LeBron James, Dwyane Wade a Chris Bosh se mohou pochlubit klenotem, který dostali za titul Miami Heat v loňské sezoně NBA.

Takhle nějak - v tichosti, na dálku a bez náznaku pompéznosti, nejlépe v noci a přes prostředníky - se to dnes dělá. Uspořádat show kolem některých věcí se nevyplácí, poučila se Amerika.

I LeBron se poučil, rok a půl po přestupu uznal: „Kdybych byl na druhé straně, horlivý fanoušek nějakého hráče, a on se rozhodl odejít, taky by mě naštvalo, jak to pojal.“