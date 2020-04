Kámoši na život a na smrt. Jak LeBron zachránil Carmela před utonutím

Jako první promluvila Gabrielle Unionová, herečka a manželka Dwyanea Wadea, jenž je dalším členem party slavných basketbalových kamarádů. Před třemi v rozhovoru pro magazín Vogue popsala Jamesův kousek à la Pobřežní hlídka.

„Ukázalo se, že LeBron je hotový Aquaman!“ dramatizovala hollywoodská diva. Parta přátel se bavila šnorchlováním v Karibiku. Jejich výlet do hlubin už se blížil ke konci a všichni se shromáždili na lodi. Až na jednoho.

James nezaváhal a pro opozdilce se vrhl. „Doslova ho přivlekl zpátky k nám. On už je takový. Do všeho, co dělá, se ponoří,“ chválila tehdy Unionová.

O uplynulém víkendu pak Carmelo Anthony na sociálních sítích vyjevil, že tím zachráněným byl on. Vlastně ho k tomu dotlačila právě Gabrielle Unionová.

Při potápění v jeskyni se tehdy Anthony zapomněl při pozorování barakud. A při svém opožděném návratu zjistil, že ho proud táhne dál a dál od lodi.

Carmelo Anthony vypráví historku, jak ho zachránil LeBron James:

„Hlavou už se mi honilo kdeco. A najednou jsem zahlídnul, jak Bron skáče do vody, jako by byl snad MacGyver. A za chvíli mě jednou rukou táhne. Jednou rukou plaval a druhou mě držel,“ popsal vyhlášený střelec a trojnásobný olympijský šampion chvíle, které se naštěstí nestaly jeho posledními.

„Hele, Brone, toho si vážím. Zachránils mi tehdy život,“ vzkázal Anthony na závěr své historky.

James s Anthonym přitom vstupovali do NBA před sedmnácti lety jako velcí rivalové. Měli se stát Magicem Johnsonem a Larrym Birdem pro 21. století. Oba naplnili předpoklady a stali se velkými hvězdami, jejichž jména rezonují i mimo palubovku.

Ovšem jakákoli nevraživost je mezi ně vkládána uměle.

Z pětatřicetiletých vrstevníků stali přátelé. Přátelé na život a na smrt, jak nyní vyšlo najevo.

Do jejich party patří také Wade a Chris Paul.

Mají i svou vlastní přezdívku. Banana Boat. Vznikla na základě slavné fotografie ze společných prázdnin. Za Unionovou na žlutém člunu sedí její manžel Wade, pak Paul a nakonec James. Anthony se tehdy zatoulal neznámo kam.

Společně však přijímali i vážnější role. V létě 2016 vystoupili při ESPY Awards, aby se vyjádřili k násilným konfliktům napříč Amerikou a připomněli řadu zmařených lidských životů.

Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwyane Wade a LeBron James (zleva) vystoupili na ESPY Awards proti vlně násilných konfliktů v Americe.

Tohle kamarádství se rodilo už na přelomu tisíciletí, jako teenageři se potkávali na mládežnických turnajích i při prestižních exhibicích středoškolských talentů. Jejich pouto upevnila souhra z americké reprezentace.

Během působení v Dream Teamech pro olympiády v Aténách, Pekingu a Londýně si parta slibovala, že společně zkusí zabojovat o tituly z NBA.

Jamesovi s Wadem (a také Chrisem Boshem) se to podařilo v Miami. Velká trojka slavila triumfy v NBA v letech 2012 a 2013.

Na poslední zápas Dwyanea Wadea (druhý zleva) z Miami dorazili i jeho kamarádi - Carmelo Anthony (vlevo), Chris Paul (druhý zprava) a LeBron James.

Na souhru Jamese s Anthonym ale nikdy nedošlo, ač se o ní v posledních letech často spekulovalo. Ani do Clevelandu, ani následně do Los Angeles Lakers však „Melo“ za „Bronem“ nezamířil. A ani po Paulovi manažeři Jamesových týmů nakonec nesáhli.

Dwyane Wade kariéru uzavřel loni, a tak se Team Banana Boat v NBA už nesejde. Jeho doménou zůstane moře.