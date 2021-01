Basketbalové Ústí reaguje na černou sérii: Hrubý vytýkal i posiloval

„Bereme to jako pozitivní věc v naší nelehké situaci, do které jsme se dostali vlastní chybou kvůli špatným výsledkům v posledních zápasech. V této části sezony není jednoduché sehnat hráče tak, aby se co nejrychleji zapojil do tréninkového a herního procesu, ale v případě Lukáše věříme, že nám pomůže,“ je přesvědčený generální manažer Tomáš Hrubý. Stegbauer působil naposledy v Jindřichově Hradci, předtím v Brně.

Sluneta v lize prohrála čtyři zápasy v řadě a po domácím debaklu s Kolínem 80:106 Hrubý pěnil: „Trapný, šílený výkon! Jak hráči, tak i trenér to absolutně nezvládli. Vidím absolutně špatné rozpoložení v týmu, nepřipravenost na klíčové zápasy. Už nebudu chodit kolem horké kaše, abych náhodou někoho neurazil. To, kde se nyní nachází Sluneta, je absolutně tristní a svědčí to o tom, že je něco špatně. A je na mně to rozseknout, vyvodit z toho důsledky.“

Hned po sobotním krachu si šéf v neděli pozval celý tým na kobereček. „S hráči jsme měli pohovory, uznali svoji chybu. Dostali oficiální výtku od vedení klubu. Jsme v tom všichni společně, rozhodně se od těch špatných výsledků nedistancuji ani já, ale vytvořil jsem na tým takový tlak, abychom s tou situací něco udělali. A první vlaštovkou je příchod talentovaného křídelníka Stegbauera, který u nás zatím bude do konce sezony,“ uvedl Hrubý.

Žádnými ultimáty či pokutami šéf hráčům nehrozil. „Nejsem člověk, který by chtěl těm klukům ubližovat, ale oni si musejí uvědomit, že je to jejich práce, a já se zodpovídám majiteli a dalším lidem. Doufám v to, že po té neděli, kdy jsme si sedli a řekli si, že takhle to prostě nejde, si uvědomili, že mají nějakou odpovědnost vůči klubu i sobě samotným.“

Slunetě stále chybí zraněné opory Šotnar se Svejcarem, i tak se pokusí zlomit černou sérii už v příštím zápase, který dnes hraje doma s posledním Olomouckem.