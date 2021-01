Basketbalisté Kolína nastříleli stovku v Ústí nad Labem

Kolín se mohl opřít o střelce Lee Skinnera, jenž dal 29 bodů a přidal devět doskoků. Adam Číž měl 22 bodů, 11 asistencí a sedm obranných doskoků. Osmou Slunetu neuchránil od čtvrté porážky za sebou triple double Lamba Autreyho za 14 bodů, 11 asistencí a 13 doskoků.

„Od první čtvrtiny jsme dostávali vysokou školu pick and rollu od Adama Číže, kterou jsme nedokázali zastavit. Měli jsme na utkání připravený nějaký koncept, který jsme ale záhy museli opustit, protože Číž si s námi dělal, co se mu zachtělo. Zkoušeli jsme druhou, třetí obranu, ale nic nezabíralo. Pak už se to začalo hroutit jako domeček z karet,“ uvedl ústecký trenér Antonín Pištěcký, jenž postrádá zraněné opory Spencera Svejcara a Michala Šotnara.

Sedmé Pardubice navázaly na výhru nad Kolínem vítězstvím 86:73 nad Brnem a drží se v kontaktu s regionálním rivalem Hradcem Králové. Šestí Sokoli mají o jednu porážku méně a dnes ukončili čtyřzápasovou vítěznou sérii Svitav, které porazili 87:79.

Páté Brno si připsalo čtvrtou porážku za sebou navzdory nejlepšímu střeleckému výkonu v sezoně Šimona Puršla, jenž dal 27 bodů. V dresu Pardubic měl 21 bodů druhý nejlepší střelec soutěže Tomáš Vyoral.

Basketbalová Kooperativa liga mužů 18. kolo Hradec Králové - Svitavy 87:79 (27:22, 48:47, 68:64)

Nejvíce bodů: Halada 19, Lošonský 18, Sedmák a Stamenkovič po 13 - Svoboda 17, Welsch 13, Bujnoch a Johnson po 12. Pardubice - Brno 86:73 (22:17, 44:36, 67:51)

Nejvíce bodů: Vyoral 21, Dunans 19, Svoboda 15 - Puršl 27, Janev 12, Farský 7. Ústí nad Labem - Kolín 80:106 (18:31, 35:58, 58:82)

Nejvíce bodů: Fait 16, Autrey a Rakočevič po 14 - Skinner 29, Číž 22, Wallace 20.