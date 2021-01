Šílený, trapný výkon. Pokud se nezlepšíme, bude zle! hrozí šéf basketbalistů Ústí

„Už v Hradci Králové jsme prohráli trestuhodným výkonem a v sobotu proti Kolínu byl náš výkon trapný, opravdu šílený! Jak hráči, tak i trenér to absolutně nezvládli! Náš tým rozhodně nepatří na místo v tabulce, kde se momentálně nachází. Je to pro nás velké zklamání, chci se omluvit fanouškům, co duel sledovali na internetu. Určitě z toho vyvodíme důsledky!“ supěl Hrubý po čtvrté porážce v řadě, která ambiciózní Slunetu srazila až na osmé místo ligové tabulky.

„Vidím absolutně špatné rozpoložení v týmu, nepřipravenost na klíčové zápasy. Už nebudu chodit kolem horké kaše, abych náhodou někoho neurazil. To, kde se nyní nachází Sluneta, je absolutně tristní a svědčí to o tom, že je něco špatně. A je na mě to rozseknout.“

Je v ohrožení i trenér Antonín Pištěcký? „Tak bych to nenazval, ale rozhodně trenér na tom nese stejnou vinou jako hráči,“ tvrdí Hrubý.

Má víc variant, jak bude situaci řešit. „Teď jsem z toho v šoku, s tím, co se stalo doma s Kolínem, jsem nepočítal ani v nejčernějším snu. Na stole je víc řešení. Nenaplňujeme předsezonní cíl, kterým bylo umístění do šestého místa, teď je na nás, abychom tím něco razantně udělali. To, co teď předvádí Sluneta, je trestuhodné a pod to já se rozhodně nepodepíšu, to jde za trenérem a za hráči. Do konce základní části musíme vyhrát minimálně tři zápasy, pokud ne, tak bude zle!“ hrozí Hrubý.