Basketbalové Ústí bez Svejcara. Krví podepíšu, že se nevzdáme, říká šéf

V krátké době tak Ústí ztrácí druhého kapitána, po minulé sezoně ukončil kariéru pivot Pavel Houška. „Zkoušel jsem ho zlomit ke comebacku, ale vždycky jsem byl odbitý jako tenisák o zeď. V hlavě už to má nastavené jinak než hráči, co se neustále vrací na kurt,“ dostal košem kouč Antonín Pištěcký.

Svejcar v ústeckém klubu zdomácněl, za Slunetu nastupoval čtvrtým rokem. „Zkoušel jsem všechny možné varianty, ale ta bolest je velká. Bojoval jsem s tím celou sezonu,“ přiznal 26letý křídelník.

Kotník si přišlápl už v úvodu NBL v zápase proti Ostravě, poranil si vazy. „Ukončit sezonu bylo těžké rozhodnutí, ale nejlepší pro moji budoucí kariéru. Klub, město, spoluhráči i trenér mi přirostli k srdci. Našel jsem si zde hodně přátel,“ svěřil se Svejcar, který usiluje o získání českého pasu, díky čemuž by mohl hrát za reprezentaci. Má české kořeny, jeho nedávno zesnulá babička uprchla z Československa před nacisty během 2. světové války.

Až bude fit, Sluneta ho znovu osloví. „Za vedení klubu můžu říct, že nabídku dostane. Spencer je typ hráče, který potřebujeme,“ nechce se ho vzdát manažer Hrubý. A to ani trenér Pištěcký: „Jeho kariéra šla nahoru, zranění ho trošičku přibrzdí. Vím, jaký je dříč, a věřím, že se vrátí v plné síle. A doufáme, že to bude tady. Šlo by o win-win situaci, což ode mě Spencer slyšel. Měl by u nás o hodně větší možnost a větší pohodlí a komfort zapracovat se na úroveň, na které byl.“

Sám Svejcar tvrdí: „Říkám to každou sezonu - jsem nabídce otevřený. Cítím se tady dobře.“

Zranění opory podle Hrubého nemění ústecké ambice, byť sílu zatím ano. „Podepíšu vlastní krví, že žádnou sezonu nevzdáme. I kdybychom se měli já a Tonda svléknout a jít do dresu. Nechci slyšet od trenéra a nikoho, že naše ambice se mění, to v baráku nezazní. Cíle chceme mít pořád nejvyšší.“

Zatím je však Sluneta v NBL šestá a musí tvrdě hájit postavení v elitní nadstavbové osmičce. Do konce základní části chybějí tři kola, Ústí v sobotu hostí rivala Děčín, pak míří do Brna a končí s Nymburkem. „Všechny kluby do toho jdou po hlavě, řeže se to, jako kdyby byli diváci. Covid necovid. Nikdo to nevypustil a vypouštět nebude,“ cítí Hrubý.

Oslabený kádr, v němž se sebezapřením hraje pět důležitých hráčů, se bude snažit posílit. „Hráčů jsou na trhu ne desítky, ale stovky. Jenže takových, kteří splňují aspoň tři z pěti hlavních aspektů, je minimum. Možná dohromady dva tři kluci, takže jsme trochu v kleštích. Na trhu momentálně není žádné jméno, z něhož bychom si sedli na zadek,“ připouští Hrubý.

Ústecký manažer Tomáš Hrubý (vlevo v černém) a kouč Antonín Pištěcký slaví s lavičkou během zápasu s Děčínem.

Problém je, že většina zvažovaných posil má kvůli covidu velký herní výpadek. „Někteří hráli naposledy loni v březnu. Jejich agenti nám tvrdí, že jsou všichni ve formě, ale ve formě 1 na 0. Přivést takového hráče je teď obrovské riziko, byť by byl sebekvalitnější. Spíš přemýšlíme o někom, kdo už ukončil sezonu někde jinde a je v zápasovém rytmu,“ uvažuje Pištěcký.

Větší prostor by také měli dostat ústečtí mladíci. „Kluci, co jsou tady už dva tři roky, jako Maděra, Karlovský nebo David. Doba hájení je pryč, musí ukázat, že to v nich je,“ velí generální manažer.

Sluneta bude po odchodu Svejcara také vybírat nového kapitána. „Spencera jsem určil sám, jinak to obvykle nechávám na hráčích. Budou hlasovat. Kdybyste mě probudil ve tři ráno a zeptal se, kdo je lídr týmu, žádné jméno mi hned nenaskočí. Vyloženě vůdčí typ v kabině chybí,“ přiznává Pištěcký.