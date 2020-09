Sluneta, černý kůň ligy. Úspěch bude semifinále, zní z Ústí

„Určitě chceme být před play off do šestého místa, cokoliv jiného by pro nás byl neúspěch,“ vyhlásil ústecký generální manažer Tomáš Hrubý. A co v play off? Historický postup do semifinále, nebo dokonce útok na finále?

„Já mířím vždy vysoko, ale finále už je fakt hodně vysoko. Jdeme postupnými kroky. Chceme se vyhnout předkolu play off, pak udělat další krok, postoupit přes první kolo. Semifinále by bylo pro Ústí obrovský úspěch,“ zasnil se Hrubý.

O jeho náročnosti svědčí to, že na poslední chvíli ještě dojde ke změně v kádru. Srb Stefan Šajin, který měl nahradit Pavla Houšku, v týmu skončil. „Poslali jsme ho domů, jeho výkonnost neodpovídala tomu, co jsme potřebovali. Na cestě je nový hráč,“ hlásí šéf. „Dorazí během víkendu, bude to cizinec na pozici vysokého pivota. Ale v neděli ještě hrát nebude.“

Na papíře vypadá kádr Slunety velmi dobře, tím se ale Hrubý nechce nechat ukolébat. „Jména jsou zajímavá, ale něco jiného je to na papíře a něco jiného na hřišti. Pevně věřím, že to bude dobré, že budeme konkurenceschopní,“ je přesvědčený.

Hrubý si především přeje, aby se sezona dohrála a pokud možno i s diváky. „Vnímáme to tak, že roušky ve vnitřních prostorách je to nejmenší. Razíme teorii, že raději fanoušci s rouškami než fanoušci vůbec. Nějaká omezení přijít musela, a pokud to zůstane jen u roušek, bude to fajn. Pevně věřím, že budeme chodit na basket jako roky předtím.“

Ekonomicky klub zůstal i přes krizi v dobré kondici. „Dotklo se nás to stejně jako všech ostatních, ale ne nijak razantně. Jsme stabilizovaní,“ ujišťuje ústecký šéf.

Premiéru po půlroční pauze zažije Sluneta v neděli, v domácí hale vyzve Opavu. Start je v 18 hodin. „Hrajeme doma, takže náš jednoznačný cíl je vítězství. Samozřejmě si ale uvědomujeme sílu Opavy, která se dlouhodobě pohybuje v ligové špičce a je to velice nepříjemný soupeř. Jdeme do toho s pokorou, ale bereme jen výhru!“