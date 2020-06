Po Koubovi i Houšman. Bývalý reprezentant Houška ukončil kariéru

203 centimetrů vysoký hráč s takřka neomylnou střelou ze všech pozic se stal třikrát mistrem ligy s Nymburkem, k medailím pomáhal Děčínu, dvakrát byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem nejvyšší soutěže a reprezentoval Česko na evropských šampionátech v letech 2013 a 2015.

Dva roky po jmenovci Jakubu Houškovi neboli Koubovi končí v nejvyšší soutěži i Pavel alias Houšman.

„Měli jsme abnormální snahu, aby Pavel pokračoval dál, protože jeho sezona byla famózní, podle mě jedna z jeho nejlepších v kariéře vůbec. Ale rozhodl se už pro civilní zaměstnání a my to musíme respektovat. Pavlovi děkujeme za vše, co pro náš klub udělal, český basket přichází o obrovskou osobnost. Ale odchází na vrcholu, to moc sportovců neumí. Když už odejít, tak takhle,“ smeká ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Houškovo rozhodnutí se snažil zvrátit, ale veterán se přemluvit nenechal. „Přáli jsme si, aby pokračoval, Pavlova výkonnost byla abnormální, a kdyby mi někdo před dvěma lety, když jsme ho podepisovali, řekl, že to tady odehraje takto, tak bych mu nevěřil. A možná by nevěřil ani sám Pavel. Těší mě, že i my jsme mu dali nějaký impulz na sklonku jeho kariéry, že ho basket zase začal bavit jinak. To prostředí tady pro něj bylo ideální a on nám to vracel svými výkony. Na podzim ta jeho čísla byla extrémní. Hodně zápasů nám vyhrál těžkými střelami v posledních vteřinách. Jako třeba derby s Děčínem. Budeme na něj vzpomínat jedině v dobrém, nejen my v Ústí, ale celkově český basketbal.“

Po letošní pandemií zkrácené sezoně si Houška vyhodnotil, že je čas odejít. „Pavel není ten typ hráče, co by ještě dva tři roky hrál a jeho minutáž šla dolů, má v krvi to, že chce být vůdčí typ. Čas se nezastaví, je to jedna z nejspravedlivějších věcí na světě, a my se s tím musíme poprat a samozřejmě na to reagovat. Chceme na jeho pozici přivést jiného hráče, minimálně stejných kvalit. Ale bude to těžké, Pavel nastavil laťku hodně vysoko,“ uvědomuje si Hrubý.

Už teď je jasné, že Houšku nahradí cizinec. „Českých hráčů, obzvlášť podkošových, je strašně málo, všichni jsou pod smlouvami. Musíme se koukat do zahraničí.“

Hrubý počítá s tím, že Houšku časem osloví, zda by nechtěl v klubu pokračovat například jako trenér. „Je to čerstvé, ale budeme samozřejmě rádi, když nějakou formou zůstane u basketu a jakkoliv pomůže. Tahle otázka je na stole, určitě mu ji položíme. Trenérů moc není a s tak bohatými hráčskými zkušenostmi už vůbec ne.“

Teď ale bude Pavel Houška potřebovat čas, aby zvládl přechod z profesionálního sportu do civilního sektoru. „Bude dělat tajemníka na ústecké univerzitě, takže bude pracovat kousek od naší haly. Všechno se to učí, nebude to mít snadné, ale on se s tím určitě popasuje,“ nepochybuje Hrubý.