Autrey zvedá 2 500 krabic denně. Chci být bestie, říká posila Ústí

Co pro vás přestup znamená?

Věřím, že tohle pro mě bude určitě skvělá sezona. Celá ústecká organizace stejně jako fanoušci Slunety mi už ukázali spoustu lásky, když mě přivítali. Takže se opravdu těším, že za Ústí budu hrát. Přiletět bych měl v půlce srpna.

Děčín ještě na cizince nemá peníze. Byla možnost tam zůstat?

Abych byl upřímný, nikdy jsem neslyšel nic od Děčína od doby, co jsem se vrátil do Spojených států amerických. Zdálo se mi tedy, že už ten zájem nemají.

Jak jste si užil ty dvě sezony?

Moje roky v Děčíně byly skvělé. Krásné město. Úžasní lidé. V Děčíně jsem si zapsal svoji první účast ve finále. Takže budu mít vždycky krásné vzpomínky na Děčín, budu ho mít v srdci. Vážím si všeho, co všechno pro mě udělali.

Budete tam jezdit na návštěvy?

Mám v Děčíně mnoho přátel a hodně blízkých vztahů, takže samozřejmě, budu je navštěvovat, když bude během sezony čas.

Jaký odkaz jste si z válečnického angažmá odnesl?

Pro mě to znamená mít srdce válečníka. Být statečný jako válečník. Mít odvahu jako válečník. A taky bojovat jako válečník.

Měl jste jiné možnosti než Ústí?

Ano, měl jsem oťukávání a nabídky z Turecka, Izraele a Egypta.

Proč jste si tedy znovu vybral českou nejvyšší soutěž?

Česká republika je pro mě skutečně jako domov. Miluji všechno, co se týká Česka. Lidi. Kulturu a samozřejmě basketbal, ten je taky úžasný. Čeká mě v české lize už šestá sezona a už od prvního dne jsem se do ní zamiloval. Jsem šťastný, že v Česku mám tolik skvělých přátelských vztahů s tolika lidmi. Už mě prostě nevidí jen jako Lamba Autreyho, basketbalového hráče, ale také mě vidí jako obyčejného Lamba Autreyho mimo basketbal, který miluje odpočinek, tanec, zpěv. Který dělá vtipy a prostě si užívá život i mimo basketbal. A také bych skutečně rád začal s mojí vlastní tréninkovou akademií a kempy v České republice.

Čím vás přesvědčilo Ústí?

Po minulé sezoně mi ukázali obrovský zájem a Slunetu jako organizaci velmi dobře znám. Je to velice silný tým české ligy, takže být jeho součástí je skvělá příležitost.

Co očekáváte od nové sezony?

S každým týmem, jehož jsem součástí, neočekávám nic menšího než jen to nejlepší pro nás. Mým cílem je, abychom měli velmi úspěšný rok. Pokaždé, když jsme na hřišti, odevzdáme všechno, abychom vyhráli. A mojí konečnou metou je dostat se s Ústím do finále. Já věřím, že právě to můžeme dokázat.

Jaká bude vaše role?

Moje role je dělat to, co ode mě trenér očekává. Přináším zkušenosti do týmu, který byl vždycky skvělý. Takže se soustředím na dělání všeho potřebného, co pomůže mužstvu být stále tak úžasným.

Bude s vámi Sluneta ještě silnější?

Jak už jsem říkal, Ústí už před mým příchodem mělo velmi silný tým. Má skvělé hráče a věřím, že já přidám ještě víc energie. Jedině když budeme pracovat všichni společně jako tým, může nás to vynést ke kýženému úspěchu.

Budete nervózní, až poprvé přijedete do Děčína jako host?

Nikdy nejsem nervózní, když hraji basketbal. Dělám ho celý můj život. Takže ne, nebudu ve stresu. Budu velmi motivovaný a ještě více připravený hrát proti Děčínu.

Jak děčínští fans přijali váš přesun k ústeckému rivalovi?

Mnoho fanoušků mi poslalo zprávy s dotazem, proč jsem nepřišel zpátky do Děčína. Také mi napsali, že jim budu chybět, ale že jsou skutečně šťastní, že pokračuji v České republice. Od příznivců v Děčíně jsem nedostal žádnou negativní energii ani pocity. Vědí, že je miluji a vždycky budu, a nezáleží na tom, kde právě hraji.

Co váš sen hrát za českou reprezentaci? Je ještě reálný?

Doufám, že to možné je. Opravdu bych rád měl možnost reprezentovat Českou republiku. Budu si zjišťovat, jaké kroky jsou potřeba k tomu, abych se dostal do týmu. Mnoho lidí mi samozřejmě říká, ať si vezmu za ženu českou dívku (smích). Ale věřím, že až bude ten pravý čas, možná mě národní tým kontaktuje. Snad to bude brzy.

Jak teď doma trénujete?

Každý den. Když jsem se poprvé dostal domů po sezoně v Děčíně, posilovny a tělocvičny byly v Americe kvůli koronaviru zavřené. Trénoval jsem tedy venku na basketbalových hřištích a zvedal jsem závaží, které jsem si koupil v obchodě. Také jsem získal práci ve skladu, kde zvedám přes 2 500 krabic denně, takže to mě udržuje také v dobré formě. Nyní už jsou u nás tělocvičny zase otevřené a já můžu konečně trénovat uvnitř. Což je vážně skvělé, protože vedro v Texasu je šílené. Takže se udržuji ve formě a pracuji na své hře, abych si byl jistý, že budu na hřišti bestie!