Přestup mezi rivaly. Basketbalista Autrey jde z Děčína do Ústí

„Příchází k nám hvězda celé ligy, jsme moc rádi, že jsme příchod Lamba dotáhli. Naše ambice to posouvá opět výš, přímý postup do play off pro nás bude už v podstatě povinností. Věřím, že Autrey bude bavit fanoušky a jako tým s ním dojdeme co nejdál,“ řekl ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Autrey v Ústí podepsal smlouvu na rok.

NBL letos odstartuje nezvykle brzy, už 12. září. Základní část má 22 kol, hraje se systémem každý s každým, doma a venku.

Hned 23. září by měli děčínští Válečníci hrát na palubovce mistrovského Nymburka, v domácím prostředí se s multišampiony utkají 14. listopadu.

Sluneta jede k mistrovi 24. října, doma se s ním střetne 2. ledna v rámci závěrečného kola základní části. Severočeské derby mezi Válečníky a Slunetou se v Děčíně odehraje 17. října, v Ústí je na programu 20. prosince.