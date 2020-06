Velký chlap chce hrát jen na velkou žízeň. Houška už je v tajemnickém procesu

„Nastal čas,“ řekl čtyřnásobný šampion s Nymburkem, dvojnásobný nejužitečnější hráč ligy, vicemistr s Děčínem a exreprezentant, účastník mistrovství Evropy 2013 a 2015; v Ústí strávil poslední dvě sezony.



Jak se pozná, že nastal čas?

Že přestaneš mít chuť. S tou myšlenkou jsem si pohrával už tak dva roky, ale v Ústí se docela dařilo, takže jsem to pořád oddaloval. Jenže teď sezona skončila předčasně, přišla zajímavá pracovní nabídka a já se rozhodl. Sešlo se víc faktorů.

Bylo rozhodování těžké?

Nebylo to těžké rozhodnutí, což mě utvrdilo v tom, že je správné.

Pomohla k tomu i pandemie?

Taky. A taky, že jsem u toho byl dvacet let. Nechci říct, že se člověk cítí vyžilý, to není správné slovo. Ale chci se posunout někam jinam, a basketem bych se tam už neposunul. Teď potřebuji změnu.

Bude vám basket chybět?

Nebude, protože ho úplně neopouštím. Chodím na fotbálky s béčkem, na kluky z áčka se přijdu podívat.

A bude vám něco scházet z profesionálního režimu?

Spoluhráči, ten tým, parta. Ta se v práci asi úplně nevytvoří. Kabina je klíčová věc, co mi chybět bude.

Co naopak rád oželíte?

Přípravu, ta mě nebavila. Běhání. Ty první dva měsíce, než se rozjede sezona. Potom už člověk chytne zápasový rytmus a je v pohodě.

Už jste se stihl rozloučit?

My jsme měli zakončení sezony a tam jsem se s klukama rozloučil. Něco jsem jim k tomu i řekl, pár hřejivých slov. Myslím, že se budeme vídat i v sezoně, takže žádné velké loučení není potřeba.

Jaká byla ta hřejivá slova?

To bych radši nechal do kabiny.

Kde jste sehnal novou práci?

Byla to souhra náhod, sešlo se vícero věcí. A díky některým velice ochotným lidem, kteří mi s tím pomohli, jsem se tam dostal.

Sedavého zaměstnání se vy jako vrcholový sportovec nebojíte?

Doteď to bylo běhavé zaměstnání, tak teď bude sedavé (smích). Nejlepší by byla kombinace obojího, ale to je značka ideál, což asi neexistuje. Moje práce je kousek od haly, v kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, je to blízko.

Musíte se učit nové věci?

Tím, že jsem dělal vysokou ekonomku, základy mám. Taky jsem OSVČ, podnikal jsem. Takže účetnictví a ekonomická stránka, v tom přehled je, ale je i spousta nových věcí. Neskutečné množství směrnic a nařízení, které se člověk musí naučit. Ale to je v každé práci.

Už pracujete?

Ano, od 1. června jsem v procesu. A zatím mě to baví. Hlavně ta fůra nových věcí. Nejsem člověk, který by vydržel na jednom místě bez něčeho nového. Já potřebuju příjem nových věcí, nových informací, nových podnětů. A tady se to zatím vrší. Jsem spokojený.

Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety, si umí představit vaše zapojení do klubu. Co vy?

Zatím jsme se o tom nebavili, takže uvidíme, s čím Tomáš přijde.

Chtěl jste končit na vrcholu?

Já pořád nevím, kdo přišel s tím, že končím na vrcholu?

Mluvil o tom Hrubý a zařazení do ideální pětky letošní NBL tomu nasvědčuje.

Co když to ještě vrchol není? Tomáš napsal, že jsem byl rok od rok lepší, ale co kdyby ten třetí ústecký byl nejlepší? Nebo taky možná hrozný. Slovíčko na vrcholu zní hezky, ale nevím, jestli je ideální.

Jaká byla vaše nejlepší chvíle v basketbalové kariéře?

Asi když se mi narodily obě děti.

A sportovně?

To se nedá říct. Každá sezona měla svoje. Spoustu jsem toho zažil i v českém nároďáku. Nedokážu vypíchnout jednu věc.

Co třeba finále s Děčínem na napěchovaném zimním stadionu?

Vím. Ale to bychom se mohli bavit, že by to mohlo být taky moje první ocenění MVP (nejužitečnější hráč ligy), taky můj první titul. Každá věc pro mě byla specifická, unikátní. Jen jedna to nebyla.

Budete hrát ještě na žízeň?

Samozřejmě. Za naše béčko. Na velkou žízeň! Jsem přece velkej chlap (smích).

Nebojíte se, že přiberete?

Jo, tak to je stinná stránka konce. Ale myslím, že už jsem na to manželku připravoval, takže se s tím naučila pracovat.

Nevolal vám už bývalý děčínský parťák Jakub Houška? Vašeho jmenovce někteří méně znalí považovali za vašeho bratra.

Zatím ne, ale je to relativně čerstvé. Myslím, že se potkáme na nějakém veteránském kempu.