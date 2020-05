Dva bratři, jednomu se policisté snaží vlichotit, druhého vyšetřují

Spolehlivý náhradník, fantastický atlet, pohodový spoluhráč. Nyní si ovšem Shannon Brown, vítěz NBA z let 2009 a 2010 s LA Lakers, reputaci pořádně poškodil. Na předměstí Atlanty byl minulý týden zatčen za ozbrojený útok, když začal pálit po zájemcích o koupi svého domu.

Podle zpravodaje TMZ, který informaci přinesl, Brown „pětkrát až šestkrát vystřelil“ po páru hledajícím bydlení v oblasti Tyrone. Důvod? Podle Browna se mu snažili vloupat do domu. Jenže poškození policii vypověděli, že když spatřili ceduli „Na prodej“ a ohlásili se, byli vyzváni ke vstupu.

Tvrzení proti tvrzení. Pravdou nicméně je, že čtyřiatřicetiletý rodák z Illinois nechal oba po výměně názorů dům opustit. A pak zahájil střelbu.

„V jednu chvíli je pan Brown přivítal s puškou v ruce a zadržoval je. Obě strany se následně shodly, že pár může jít. Jenže když pozemek opouštěl, pan Brown začal pálit,“ řekl strážník Philip Nelson agentuře AP.

Čtyřiatřicetiletý basketbalista, jenž v NBA oblékal v letech 2006 až 2014 dresy osmi celků a blýskl se mimo jiné ikonickým faulem-blokem ve svém prvním utkání za Lakers, nikoho nezranil. Ten jediný náboj, který policie na pozemku našla, by ovšem k usvědčení z pokusu o ublížení na zdraví mohl stačit.

Demonstrace schopností Shannona Browna v prvním zápase za Lakers:

Browna následně policie po složení záruky propustila, nyní ho v Atlantě čeká soud. Hráč, jenž naposledy působil v letní soutěži Big3, se momentálně rozvádí se zpěvačkou Monicou a řeší péči o dceru. Svůj dům v Tyrone skutečně prodává.

Osm na jednoho

To jeho o deset let mladšímu bratru Sterlingovi onehdá stačilo k potížím s policií mnohem méně. Křídelník Milwaukee se před dvěma lety stal obětí něčeho, co by mohlo být bráno za rasové profilování.

Tehdy dvaadvacetiletý Brown při noční cestě do obchodu zaparkoval svůj silný vůz přes dvě místa vyhrazená pro invalidy.

Neomalenost.

Na pokutu.

Ale kdeže. Strážník si po slovní konfrontaci přivolal posily a spor rozštípl až jeho výstřel z paralyzéru.

Abychom byli spravedliví: ruce v kapsách a vzdorné chování vytáhlému mladíkovi příliš nepomohly. Přesto veřejnost tento konflikt pobouřil jako další z řady nepřiměřených zákroků s rasovým podtextem. Přesila osmi bílých mužů na jednoho mladého Afroameričana, to už z principu zavání svoláváním hromadných protestů.

„Po shlédnutí záznamu jsem měl vážné obavy,“ souhlasil Tom Barrett, starosta Milwaukee. Zasahující osmička byla suspendována. Policista, který v zákroku sehrál vedlejší roli a pak si na sociálních sítích neodpustil posměšky, byl několik týdnů poté propuštěn.

Brown se však nechce nechat uchlácholit. Poslední návrh města na odškodnění 400 000 dolary loni v listopadu odmítl, protože „neodpovídal závažnosti situace“.

Krátká a dlouhá verze konfliktu Sterlinga Browna s policisty:

„Měl jsem dostat prostou pokutu za parkování, situace ale eskalovala k pokusům o zastrašování a následnému použití nepřiměřené síly. Chci o tom mluvit proto, aby v budoucnu už k něčemu podobnému nedocházelo,“ uvedl hráč, jenž letos Bucks průměrně přispíval necelými pěti body.

Sterlingu Brownovi nakonec bude připsána role bojovníka za lepší Ameriku. Bratr mu však tentokrát v jeho věci kdovíjak nepomohl.