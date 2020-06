Ten mrtvý jsem mohl být já. Švýcarovi z NBA policisté „jen“ zlomili nohu

Osmiminutovou smrt ve videozáznamu označuje šestatřicetiletý veterán NBA za moment, při němž se zhrozil. „Vždyť jsem to mohl být já,“ ulevil si Sefolosha při rozhovoru pro agenturu AP.

Jeho příběh ukázal, jak snadné je přijít k úhoně, pokud si na vás zasednou příslušníci amerických bezpečnostních složek.

A Sefolosha není v NBA jediný - před dvěma lety se hrubého zacházení dostalo Sterlingu Brownovi. Kvůli špatnému parkování byl zpacifikován taserem. Ve skrytu je nejspíš rád, že tehdy vystřelila jen takováto pistole.

Oběma se politici i policejní šéfové veřejně omlouvali. Sefolosha žádal 50 milionů dolarů na odškodném, nakonec se od New Yorku spokojil se čtyřmi a peníze daroval právním poradnám. Brown odmítl nabízených 400 000 dolarů a jeho případ míří k soudu.

Švýcar se dostal do konfliktu s policisty v dubnu 2015 před nočním klubem v newyorské čtvrti Chelsea. V podniku ten večer bodli nožem Chrise Copelanda, jiného hráče NBA, a další dva muže. Přivolaní policisté na místě zadrželi všechny hosty.

Podle Sefoloshovy verze, kterou však podporuje soudní rozhodnutí, mu nepomohlo ani to, že od počátku podroboval všem pokynům. Policisté na něj i přesto byli hrubí. Ohradil se. Zlomená noha. Několik přetržených vazů.

Sefoloshu zadrželi a obvinili hned ze tří přečinů. On odmítl dohodu se státním zástupcem a hnal případ k soudu, porota z něj po pouhých 45 minutách znovu učinila bezúhonného muže.

Krajně nepříjemnou zkušeností si rodák ze švýcarského Vevey prošel už po třicátých narozeninách, přesto v něm vyvolala nedůvěru v americký policejní a soudní systém.

Haly jsou při zápasech NBA plné uniforem, které mají slavné milionáře ochránit. Když je Sefolosha míjí, pocity bezpečí a ochrany rozhodně nemá.

„Lidi tu mluví o pár shnilých jablkách, ale víte co, podle mé zkušenosti je problém mnohem hlubší. Myslím, že je to hodně zakořeněné, abych se přiznal. To je můj upřímný názor. Myslím, že z části je to hlubší problém než jen pár shnilých jablek,“ hledal slova v aktuálním rozhovoru.

Sefolosha zvažoval, že se v Atlantě, svém přechodném domově, připojí k pokojnému protestu, který pořádal bostonský basketbalista Jaylen Brown. Nakonec odolal.

„Je to šílené, samozřejmě. Vždyť máme rok 2020. Teď už by si nikdo neměl něčím podobným procházet,“ burcuje a stejně jako bývalý basketbalista Stephen Jackson doufá, že případ Floyd přinese Spojeným státům společenskou změnu.

Thabo Sefolosha z Utahu se rozcvičuje.

Na chystaný návrat na palubovky po koronavirové pauze i na setkání se spoluhráči se sice těší, avšak touha po titulu s Houston Rockets v něm uvadla. Svou společenskou roli vnímá silněji než úlohu sportovce.

Amerika umožnila Sefoloshovi zbohatnout, ale domovem pro něj není. Po kariéře se vrací do Švýcarska.