Talentovaný pan Connaughton. V rádiu mluvil 11 hodin, vybral pět milionů

Sedmadvacetiletý Connaughton se v pátek usadil na frekvencích 94,5 ESPN Milwaukee a 100,5 ESPN Madison a během půldne „prošel“ celý sportovní stát Wisconsin.

Společníky mu postupně dělali spoluhráči z Milwaukee Bucks, od superhvězdy Janise Adetokunba přes mladíka Donteho DiVincenza až po veterána Kyla Korvera. Vystoupili i trenér Mike Budenholzer, manažer Jon Horst a majitel klubu Marc Lasry.

Nechyběli ani Aaron Rodgers a Matt LaFleur (slavný quarterback a jeho trenér z Green Bay Packers), Christian Yelich a Josh Hader (hvězdy baseballových Milwaukee Brewers) nebo Greg Gard (basketbalový trenér na University of Wisconsin).

Během své show vybral Connaughton 205 859 dolarů - tedy přes pět milionů korun - pro charitativní spolky Feeding America Eastern Wisconsin, Second Harvest Foodbank of Southern Wisconsin a With Us Foundation.

Odhlédneme-li od koronaviru, Pat Connaughton prožívá dobrý rok. S Milwaukee chce titul z NBA, jeho tým měl před vynucenou přestávkou bilanci 53-12, nejlepší v lize. Jejich současná obrana i jejich útok se prosazují v historických tabulkách NBA. Docela dlouho to dokonce vypadalo, že Bucks zaútočí na sezonu se 70 výhrami, byla by teprve třetí v historii.

V únoru ho pozvali do Slam Dunk Contestu při All Star Game a on ukázal svůj výjimečný výskok - nejprve přeskočil baseballovou star Yelicha, pak si troufl dokonce na spoluhráče Adetokunba, 211 centimetrů vysokého.

Pat Connaughton létá při smečařské exhibici: