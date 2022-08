Ginzburg: Tlak na EuroBasketu? Jsme šťastní, že řešíme sportovní problémy

Během pondělí odhalil národní tým patnáctku, kterou Ginzburg vybral do přípravy před blížícím se EuroBasketem. Mužstvo čekají přípravné turnaje v Pardubicích a v Hamburku, dva kvalifikační duely a spousta společných tréninků.

Je ale možné, že se k reprezentaci ještě připojí nečekaná posila. Vedení basketbalistů totiž údajně jedná minimálně s jedním hráčem ze zámoří, který má český pas.

Proč se vůbec tak krátce před velkým turnajem spekuluje o importu hráče ze Severní Ameriky?

Pokud dorazí (podle informací iDNES.cz se mělo jednat o Jamese Karnika, což zástupci reprezentace odmítli potvrdit), absolvuje s námi týden nebo dva přípravy. Řeší se jeho pas, je to složitější. Teď skončil univerzitu, rádi bychom ho viděli a posoudili, jestli má potřebnou kvalitu pro národní tým. Nemyslím si, že by za nás v létě něco odehrál, ale nikdy neříkej nikdy.

Už hledíte do budoucnosti s tím, že někteří hráči třeba po EuroBasketu ukončí reprezentační kariéru?

Ano, je to tak. Když má někdo české kořeny, stojí za to aspoň zjistit, jak na tom je.

Ze zámoří vám po sezoně v Oklahomě přiletěl Vít Krejčí. Těší vás, jak se v NBA v poslední sezoně ukázal?

V Americe z něj chtějí dělat střelce, bohužel ho k ničemu dalšímu nepouštějí. Teď má čas na to, aby si zase zvykl na Evropu. Podle mě ho můžeme využít skoro všude a pro každou herní situaci.

Jako příprava na domácí EuroBasket vám mohou sloužit dva kvalifikační zápasy o účast na mistrovství světa: ve Francii a s Maďarskem.

Můžete tomu říkat příprava, možná i přáteláky, ale my to tak nebereme. Když vyhrajeme dva zápasy, jsme na šampionátu. Jedno vítězství nás ponechá ve hře. Těšíme se, vždyť Francie je jednim z nejlepším týmů na světě.

Vít Krejčí z týmu Oklahoma City Thunder

Právě s Francouzi jste si zahráli na olympiádě. Jak se popasujete s jejich silnou fyzickou hrou?

Uvidíme, záleží spíš na nich. Kluci ví, proti čemu půjdou. Jan Veselý nebo Ondřej Balvín jsou zvyklí hrát proti podobným basketbalistům.

Ve skupině na EuroBasketu vás pak čeká Izrael. Je už ve vaší rodné zemi znát, že se šampionát blíží?

Pořád mě někdo žádá o lístky! Cítím, že Izrael EuroBasketem žije a mohlo by dorazit docela dost fanoušků. Basketbal je tam sportem číslo jedna, navíc mají dobrý národní tým.

Snad se turnaji vyhnou covidové potíže, které už vám nadělaly starostí až dost.

Máme do EuroBasketu téměř přesně měsíc, zatím jsme bez zranění. Pokud tak vydržíme celou dobu, můžeme vážně něco dokázat. Víme, že doma budeme pod tlakem, ale jsme dobrý tým. Teď to musíme ukázat, nesmíme o tom přemýšlet.

Mají Češi momentálně k dispozici nejsilnější tým v historii?

To nevím, ale za posledních pár let ano. Těší mě, že každý z kluků má chuť reprezentovat.